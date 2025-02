Te dwa słowa stały się jej mantrą. "Pozwól im" to nie tylko akceptacja, ale także lekcja, że każdy ma prawo do swoich wyborów, nawet jeśli nie zawsze je rozumiemy .

Dla wielu osób "Pozwól im" stało się symbolem zmiany podejścia do życia. Mel Robbins napisała nawet książkę "The Let Them Theory", która szybko trafiła na listy bestsellerów. Niektórzy zdecydowali się nawet na tatuaż z tymi dwoma słowami, jako przypomnienie, by odpuścić i skupić się na sobie.