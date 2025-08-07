Jak dobrze żyć na skróty? Sztuka wybierania
Zamęt w głowie od samego patrzenia na półki sklepowe? W drugim odcinku podcastu "Jak dobrze żyć na skróty?" sprawdzamy, dlaczego nadmiar wyborów wcale nie ułatwia życia - a wręcz przeciwnie, potrafi skutecznie nas zablokować.
Razem z Patrycją Dreher rozmawiamy o tym, jak podejmować dobre decyzje - od tych mało istotnych po kluczowe, życiowe wybory - i nie żałować. Czy minimalizm i prostota to dziś luksus, na który warto się zdecydować, by odzyskać spokój?
