Jak dobrze żyć na skróty? Sztuka wybierania

Zamęt w głowie od samego patrzenia na półki sklepowe? W drugim odcinku podcastu "Jak dobrze żyć na skróty?" sprawdzamy, dlaczego nadmiar wyborów wcale nie ułatwia życia - a wręcz przeciwnie, potrafi skutecznie nas zablokować.

Razem z Patrycją Dreher rozmawiamy o tym, jak podejmować dobre decyzje - od tych mało istotnych po kluczowe, życiowe wybory - i nie żałować. Czy minimalizm i prostota to dziś luksus, na który warto się zdecydować, by odzyskać spokój?

