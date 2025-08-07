Znana adwokat ostrzega przed najczęstszą przyczyną rozwodów

Laura Wasser to jedna z bardziej znanych adwokatek - reprezentowała m.in. Kim Kardashian, Britney Spears czy Arianę Grande. Na podstawie wielu historii i różnych doświadczeń klientów doszła do jednego wniosku - najbardziej zabójczy dla małżeństw jest brak komunikacji.

- W małżeństwie trzeba otwarcie rozmawiać o wszystkich sprawach, zamiatanie problemów pod dywan tylko pogarsza sprawę - mówiła w jednym z programów telewizyjnych. Eksperci od spraw rozwodowych podkreślają też, że nawyk szczerej rozmowy na bieżąco należy wyrobić w sobie już przed ślubem. W przeciwnym wypadku szybko może dojść do nieporozumień.

Jakie pytania powinni sobie zadać partnerzy przed ślubem?

Inni adwokaci współpracujący z Laurą Wasser w jednej kancelarii zdradzili, że wielu ich klientów mogłoby uniknąć rozwodu lub nieszczęśliwego związku, gdyby przed ślubem zadali partnerom trzy kluczowe pytania.

Jakie jest twoje podejście do kwestii finansowych? Czy masz jakieś długi?

Kwestie finansowe to mało romantyczne sprawy, ale kluczowe dla przyszłości związku. - To niewygodny i trudny temat, ale finanse są jednym z trzech głównych powodów rozwodów. Rozmowa o pieniądzach może rozwiać niepewność i lęki - mówi prawnik. W pierwszej kolejności warto zapytać o wszelkie długi - kredyty czy pożyczki, ale kluczowy jest też system wartości i wyobrażenia dotyczące przyszłości - zarobków, poziomu życia, na jakim chcemy żyć. To też pytanie o to, czy ważniejsza jest dla nas presja awansu i nadgodzin, czy może wolimy się zadowolić mniejszymi pieniędzmi, ale większą ilością wolnego czasu. Związek rodzinnego marzyciela i idealisty z ambitnym pracoholikiem może być zbyt skomplikowany, a odmienne pragnienia trudne do pogodzenia.

Jak podchodzisz do kwestii wiary i religii?

Ważnym elementem związku są kwestie światopoglądowe i religijne. Zwłaszcza jeśli różnice w tej materii między partnerami są duże. W takiej sytuacji już przed ślubem należy porozmawiać o wszystkich drażliwych kwestiach - praktykowaniu religii czy sposobie wychowania dzieci.

Zakochani jeszcze przed ślubem powinni rozmawiać na trudne i drażliwe tematy. To może uchronić przed bolesnym rozczarowaniem i rozwodem 123RF/PICSEL

Czy powinniśmy podpisać intercyzę?

- Jeśli chcesz zbudować silne małżeństwo, musisz prowadzić rozmowy nawet na bardzo trudne tematy - mówi prawnik z kancelarii Wasser. W Polsce intercyza to wciąż rzadkie rozwiązanie, które kojarzy się jedynie z bogatymi osobami chcącymi zabezpieczyć ogromny majątek. Jednak w dobie kredytów i licznych zobowiązań nie powinno być niczym kontrowersyjnym. Na poziomie emocjonalnym może być swego rodzaju przestrogą i symbolem tego, że nic nie trwa wiecznie, a jeśli chcemy trwałego związku, stale musimy o niego dbać. Intercyza daje poczucie bezpieczeństwa, a w przypadku rozwodu znacznie ułatwia formalności i zmniejsza presję, by tkwić w nieszczęśliwym związku.

Co jeszcze warto ustalić przed ślubem, by uniknąć rozwodu?

Przed ślubem warto porozmawiać o tym, jak wyobrażamy sobie siebie za 10, 15 czy 20 lat - zarówno indywidualnie, jak i jako małżeństwo. To dobry sposób, by określić wzajemne priorytety, marzenia czy podejście do życia. Kluczowe jest ustalenie kwestii dotyczących ewentualnego rodzicielstwa, ale też miejsca zamieszkania i pracy zawodowej. Punktem zapalnym dla wielu małżeństw są też dotychczasowe relacje rodzinne, np. z rodzicami i rodzeństwem. Warto określić, jak wyobrażacie sobie wspólne życie w kontekście spotkań rodzinnych czy konieczności opieki nad ciężko chorym rodzicem. Trwałość małżeństwa to także satysfakcjonujące dla obu stron życie seksualne, o którym partnerzy również powinni umieć rozmawiać jeszcze przed ślubem.

