Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 141: Przemek Chudkiewicz

Czym jest autentyczne zdjęcie? "Ludziom towarzyszy wstyd"

Gościem nowego odcinka podcastu wideo "Zdanowicz pomiędzy wersami" był Przemek Chudkiewicz, fotograf z 25-letnim doświadczeniem, tworzący tzw. autentyczne portrety. Z Katarzyną Zdanowicz rozmawiał o kulisach swojej pracy, o tym jak wydobyć emocje z portretowanego i o tym, czego wstydzimy się i obawiamy stając przed obiektywem. - Przede mną siedzi człowiek. Bez względu na to, jaką pełni funkcję społeczną, okazuje się, że w trakcie zdjęć wychodzą z niego emocje. Często nieświadomie chciałby coś ukryć. Wielu ludzi nie jest gotowych na to, by dać się uchwycić na tym zdjęciu - mówił Przemek Chudkiewicz.