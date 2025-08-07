Zdjęcia do piątego sezonu "Emily w Paryżu" trwają w najlepsze. Tym razem hit Netflixa nie powstaje jedynie w stolicy Francji, ale również w Wenecji i Rzymie. Grana przez Lily Collins główna bohaterka przeprowadza się na jakiś czas do stolicy Włoch, by kierować włoską filią firmy, w której pracuje.

Lilly Collins w nowej fryzurze

Co jakiś czas media obiegają zdjęcia ukazujące kulisy powstawania filmu. Na najnowszych zdjęciach możemy zobaczyć odmienioną Lily Collins. Tytułowa Emily zaskakuje przede wszystkim fryzurą. W piątym sezonie bohaterka serialu zwraca uwagę modnym i szykownym bobem. Przypomnijmy, że w poprzednich sezonach Collins nosiła długie, pofalowane włosy.

Jedno pozostaje jednak bez zmian: w kolejnej odsłonie serialu z pewnością zobaczymy oryginalne stylizacje. Bo znak rozpoznawczy Emily Cooper to kolory, wzory i niebanalne połączenia. Za dotychczasowe ikoniczne stylizacje bohaterki i reszty postaci odpowiadała Marylin Fitoussi, nagradzana filmowa i serialowa kostiumografka.

Odmieniona Lily Collins na planie "Emily w Paryżu". Nowe zdjęcia

Fanki poszukujące modowych inspiracji już mogą zacierać ręce. Co jakiś czas świat obiegają zakulisowe zdjęcia. Tym razem ekipa serialu przebywa w Paryżu. Lily Collins na planie przyciąga barwnymi stylizacjami. Już teraz widać, że w nowym sezonie nie zabraknie mocy wzorów i kolorów. Paski, groszki, krata, pepitka, zwierzęce motywy - styl Emily nie jest do zaszufladkowania. W jej stylizacjach połączenia rozmaitych wzorów tylko z pozoru do siebie nie pasują.

Bluzka w paski i czarno-białe kozaki w kropki? Dlaczego nie? Wiadomo już, że w takim outficie z pewnością zobaczymy Amerykankę w jednym z odcinków.

Będzie też nieco bardziej klasycznie, ale nie nudno! Na jednym ze zdjęć widzimy Lily Collins w czerwonym, trzyczęściowym garniturze. Taki model to jeden z najgorętszych hitów sezonu.

Styl Emily Cooper. Miks kolorów i wzorów

W poprzednich seriach tytułowa bohaterka nie rozstawała się z barwnymi płaszczami, marynarkami, spódniczkami w neonowych odcieniach. Z szafy Francuzek chętnie pożyczała czerwony beret. Ale nie tylko - w jej kolekcji znalazły się również nakrycia głowy w kolorach różowym czy żółtym.

Oprócz beretów, serialowa Emily nosi też kapelusze, kaszkiety, chustki czy bucket hats we wzory. Do tego należy dodać spódniczki czy spodenki o długości mini, które nosi na co dzień, jak i do pracy. Do tego sweter oversize, koszula czy sweter w stylu preppy i stylizacja gotowa.

Buty to równie ważny element stylizacji bohaterki serialu. W szpilkach chodzi niemal wszędzie - nieważne czy to praca, randka czy kawa z przyjaciółką. Alternatywą są botki, muszkieterki za kolano czy nawet kolorowe kalosze.

