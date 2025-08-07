Polska mimoza, złotnik, włoć czy urasz. To dawne i ludowe określenia nawłoci pospolitej. Wieloletnia roślina występuje na terenie Europy i Azji i występuje powszechnie w całej Polsce. Rośnie masowo na nizinach, przy poboczach dróg, na suchych łąkach i w lasach.

Kiedy kwitnie nawłoć? Idealny termin na zbieranie ziela

Roślina osiąga do ok. 100 cm wysokości i ma pojedynczą łodygę zakończoną liśćmi i żółtymi kwiatami. Nawłoć pospolita jest rośliną miododajną. Miód jest wytwarzany przez pszczoły z nektaru nawłoci pospolitej.

Nawłoć najintensywniej kwitnie od połowy sierpnia do końca września. Należy ją zbierać w ciepłe, słoneczne dni. Zazwyczaj zbiera się górne części pędów z liśćmi i kwiatami. Ważne, by wybrane przez nas okazy znajdowały się z dala od dróg i terenów przemysłowych. Idealne miejsca to łąki, nieużytki czy skraj lasu. Kwiaty najlepiej zbierać w godzinach przedpołudniowych. Można suszyć lub od razu przetwarzać, np. na smaczny syrop.

Na co pomaga ziele "złotnika"? Oto cenne właściwości

Ziele "złotnika" zawiera cały szereg aktywnych składników, dzięki którym wykazuje korzystne działanie na organizm. Wśród nich są saponiny, alkaloidy, garbniki, olejki eteryczne, witaminę C, karotenoidy, glikozydy flawonowe.

To sprawia, że nawłoć wykazuje działanie przeciwzapalne, antyseptyczne i ściągające. Pomaga oczyszczać organizm z toksyn, jest pomocna w problemach z przemianą materii, zwiększa produkcję żółci i soków trawiennych. Może być stosowana w przypadku ran, które trudno się goją, jak i w stanach zapalnych dróg moczowych czy problemach z funkcjonowaniem nerek.

Nawłoć pospolita pozwala na pozbycie się trądziku i szybszym gojeniu się ran 123RF/PICSEL

Syrop z nawłoci: na co pomaga? Jak przygotować?

Jak widać, nawłoć wykazuje działanie wszechstronne. Na jej bazie można przygotować smaczny syrop. Oto prosty przepis.

Składniki kwiaty nawłoci bez łodyżek,

cytryna,

woda,

cukier (może być cukier trzcinowy nierafinowany, syrop z agawy lub inny słodzik nadający się od obróbki termicznej).

Sposób przygotowania:

Kwiaty przełóż do garnka. Zagotuj wodę, a następnie zalej nią kwiaty (powinna je przykrywać). Całość ostudź, przykryj i odstaw na całą dobę do lodówki. Po tym czasie odcedź przez gazę lub sitko. Wyszoruj cytrynę ciepłą wodą i zalej wrzątkiem. Gdy ostygną, wyciśnij z nich sok. Dodaj cukier (na 1 litr płynu: 300-500 g cukru) i sok z jednej cytryny. Wszystko zagotuj i rozlej do przygotowanych, wyparzonych słoiczków. Pasteryzuj przez 10 minut od zagotowania się wody. Gotowe!

Syrop z nawłoci będzie pomocny zwłaszcza w leczeniu przeziębienia czy grypy, infekcji i stanów zapalnych jamy ustnej.

Nawłoć przede wszystkim dba o układ moczowy 123RF/PICSEL

Nawłoć możesz również spożywać w formie naparu. Zalej łyżkę suszonego ziela wrzątkiem i parz przez ok. 15 minut pod przykryciem. Taką herbatkę możesz pić nawet 2-3 razy dziennie. Napar z nawłoci działa ściągająco, przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i odkażająco.

Druga strona medalu

Nawłoć pospolita od dawna była rośliną cenioną w ziołolecznictwie. Była stosowana jako środek moczopędny i pomagający w leczeniu infekcji dróg moczowych. Napary na jej bazie stosowano też w celu złagodzenia dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Nawłoć jest również traktowana jako naturalny środek na obniżenie ciśnienia i wzmacniający naczynia krwionośne.

Warto podkreślić, że chociaż nawłoć pospolita jest rodzima dla polskiego ekosystemu, to już nawłoć kanadyjska i nawłoć późna są uznawane za gatunki inwazyjne, które wypierają rodzime gatunki. Najczęściej rosną na łąkach, w rowach melioracyjnych, ogrodach i na polach uprawnych. Ze względu na szybkie zajmowanie nowych terenów, co prowadzi do zaniku bioróżnorodności i dominacji jednego gatunku.

Więcej na ten temat przeczytacie w artykule:

