Podcast "Żony Warszawy. Historie Prawdziwsze" to kompan programu "The Real Housewives. Żony Warszawy", pierwszej polskiej edycji światowego fenomenu o emocjonujących perypetiach kobiet z wyższych sfer. Choć program jest formatem reality, to magia telewizji - i montażu - rządzi się swoimi prawami. Dlatego stworzyliśmy tę wyjątkową przestrzeń, w której nasze bohaterki mogą opowiedzieć o sobie jeszcze więcej. Dzięki temu dadzą się lepiej poznać użytkownikom Interii i widzom telewizji - tłumaczy Igor Nowiński, prowadzący podcastu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Żony Warszawy. Historie Prawdziwsze": Magda Pyć-Leszczuk INTERIA.PL

Magda Pyć-Leszczuk - "Żony Warszawy. Historie Prawdziwsze". Kim jest i czym się zajmuje?

Magda Pyć-Leszczuk jest autorką książki i projektu "Świadoma Bogini. Jak zdobyć wszystko i być szczęśliwą". Na co dzień zarządza własną agencją reklamową w Warszawie. Kobieta zajmuje się również mentoringiem - oferuje wsparcie dla kobiet, tłumacząc, że każda kobieta ma możliwość osiągnięcia tego, czego pragnie, o ile podejdzie do tego z determinacją.

Reklama

Jej mąż, Paweł, był kiedyś oficerem marynarki handlowej, obecnie jest właścicielem firmy zajmującej się zarządzaniem i realizacją projektów przemysłowych. Dla Magdy Pyć-Leszczuk oraz jej męża najważniejsze są ich dzieci, dlatego zawsze stawiają rodzinę na pierwszym miejscu. "Żona Warszawy" tłumaczy, że pochodzi ze zwykłej rodziny, a wszystko, co osiągnęła, zawdzięcza sama sobie:



Wychowałam się na warszawskim Bemowie z siostrą i kochającymi rodzicami. Pochodzę ze zwyczajnej rodziny, a sukcesy osobiste i zawodowe zawdzięczam sobie. W tym samym czasie rozwijałam firmę, rodziłam i wychowywałam dzieci, a wieczorem kładłam się do łóżka z tym samym ukochanym mężczyzną, z którym od kilkunastu lat tworzę partnerską relację, i z którym zbudowaliśmy rodzinę

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również: "Świadoma Bogini" w "Realhousewives Warszawa". Kim jest Magda Pyć-Leszczuk?

"Żona Warszawy" o życiu w luksusie: "Po prostu byłam nieszczęśliwa"

W pierwszym odcinku podcastu wideo "Żony Warszawy. Historie Prawdziwsze" prowadzący Igor Nowiński gościł Magdę Pyć-Leszczuk. Kobieta opowiedziała m.in. o swojej drodze do szczęścia w życiu. Jak tłumaczy, mino, że innym mogło wydawać się, iż kobieta ma wszystko i powinna być szczęśliwa, wcale tak nie było:



Miałam firmę, dzieci wychowywałam, rodziłam, mąż, praca, dom, dzieci. Jak każda Kowalska, w kołowrotku - pracowałam, robiłam, zdobywałam. Miałam tę poprzeczkę wysoko podniesioną, że zdobędę, to na pewno będę szczęśliwa. No i zdobywałam, zdobywałam i w 2018 roku nastąpiła kumulacja taka, że ja po prostu byłam nieszczęśliwa

Zatruwałam sobie życie, wszystkim na około, gdzie ludzie z zewnątrz widzieli, że ja mam wszystko i pukali się w głowę. No i ja stwierdziłam, że muszę coś z tym zrobić. Muszę się dowiedzieć, co ja zrobiłam nie tak. No bo było mi mówione - słuchaj, będziesz miała męża, będziesz szczęśliwa, będziesz miała dzieci, będziesz szczęśliwa, firma - będziesz szczęśliwa. Ktoś mnie oszukał

Następnie Magda Pyć-Leszczuk udała się na terapię. Tłumaczy, że kiedyś myślała, iż terapia przeznaczona jest wyłącznie dla osób, które przeżyły traumę, czy nie miały szczęśliwego dzieciństwa. Jak opowiada, myślała, że wystarczy jej jedna, dwie wizyty, usłyszy, co powinna zmienić w swoim życiu i odzyska szczęście. Okazało się jednak, że bycie szczęśliwą to proces, a "żona Warszawy" na terapii zaczęła poznawać siebie oraz swoje potrzeby i pragnienia coraz głębiej:

Mam taki spokój, którego kiedyś nie miałam opowiada po pięciu latach od rozpoczęcia terapii

Zobacz również: "The Real Housewives" - kim są uczestniczki tego kultowego reality show?

"Muszę pokazać świat wartościowy" - Magda Pyć-Leszczuk o powodach wzięcia udziału w reality-show

Magda Pyć-Leszczuk w podcaście wideo "Żony Warszawy. Historie Prawdziwsze" opowiedziała o powodach, dla których zdecydowała się na udział w programie Polsatu. Jak twierdzi, świat internetu to dla niej zbyt mało - ma misję, a udział w reality-show ma jej w tym pomóc:

Mam takie coś, że muszę pokazać świat wartościowy, taki, który nada wartość temu światu, który troszeczkę schodzi na psy. Ja stwierdziłam, że te social media to już jest za mało, więc sobie wymyśliłam parę miesięcy temu, ze trzeba do telewizji - jaka by ta telewizja nie była

"The Real Housewives. Żony Warszawy" można oglądać w każdą środę o 20:05 w telewizji Polsat. Emisja pierwszego odcinka odbędzie się w środę 6 września o godz. 20:05 na kanale telewizji Polsat oraz w Polsat Box Go.

Zobacz również: The Real Housewives Warszawa. Kim jest Anna Wrońska przyjaciółka bohaterek