Magdalena jest autorką książki i projektu "Świadoma Bogini. Jak zdobyć wszystko i być szczęśliwą". To mocno stąpająca po ziemi kobieta biznesu - jest właścicielką warszawskiej agencji reklamowej. Sama o sobie mówi, że jest spełnioną rodzinnie, biznesowo i twórczo kobietą. Jest dumna z tego, że zachowuje harmonię w życiu zawodowym i prywatnym. Swoim życiem pokazuje, że każda kobieta może osiągnąć to, o czym zamarzy - wystarczy, żeby umiejętnie po to sięgnęła.

Mąż Magdaleny, Paweł, jest byłym oficerem marynarki handlowej, właścicielem firmy zajmującej się realizacją projektów przemysłowych.



Reklama

Instagram Rolka Rozwiń

Na pytanie, kim jest "świadoma bogini" z tytułu jej książki, Magdalena odpowiada, że to kobieta, która nie boi się zajrzeć do swojego wnętrza i uzdrowić to co niedomaga w jej życiu. To również kobieta spełniona w każdej dziedzinie życia oraz będąca dowodem na to, że można w życiu sięgać po wszystko.

Pochodzę ze zwyczajnej rodziny, a sukcesy osobiste i zawodowe zawdzięczam sobie

- Moje dzieciństwo nie wyróżniało się niczym nadzwyczajnym i tak jak wiele milionów Polaków mieszkałam w bloku i bawiłam się na trzepaku z koleżankami. Z perspektywy czasu uważam, że to właśnie moi rodzice dali mi najważniejszy fundament i dzięki temu mogłam samodzielnie budować swój sukces. Od zawsze wiedziałam, że mogę mieć wszystko w swoim życiu, ponieważ na to zasługuję i nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych do osiągnięcia - mówi w rozmowie z Interią.

Na pytanie, co najczęściej blokuje nas przed osiągnięciem szczęścia/sukcesu, bez zawahania odpowiada, że sami jesteśmy największymi sabotażystami swojego szczęścia. - To, co mamy zapisane w podświadomości tak naprawdę kieruje naszym życiem - mówi Pyć-Leszczuk.

Dlatego to do nas samych należy decyzja czy coś zmienimy czy tkwimy w starych, szkodliwych schematach.

Jakie nawyki warto w sobie wyrobić, a jakie wykorzenić, żeby osiągnąć sukces? Jak to było w twoim przypadku?

Zawsze powtarzam, że to co na zewnątrz to wewnątrz. Nasze życie jest odzwierciedleniem programów zakorzenionych w naszej podświadomości i jeśli powtarza się jakaś niechciana sytuacja w naszym życiu to należy się jej przyjrzeć. A możemy jedynie coś zmienić tylko w momencie uświadomienia sobie tych schematów i zamienienie ich na nowe wspierające. Najważniejszą rzeczą jest chęć zmiany i konsekwentne dążenie do zamierzonego celu, bo jeśli rozglądamy się na boki i słuchamy innych to tylko spowalniamy swój rozwój. Moim najważniejszych nawykiem jest działanie, ponieważ bez niego tkwimy w punkcie wyjścia.

Instagram Rolka Rozwiń

Na swoich sesjach rozpracowujesz "blokady finansowe" - czym są owe blokady?

Blokady finansowe to kolejne schematy i programy przekazywane z pokolenia na pokolenie, które w szczególności w Polsce nie są wspierające. Mamy wiele głupich powiedzieć nt. pieniędzy i to właśnie one blokują ludzi przed bogactwem. Jeśli zauważymy te blokady i je przepracujemy to następuje odblokowanie przepływu i uzyskujemy dostęp do źródła.

Ile kosztują sesje coachingowe, które prowadzi Magda?

Żeby zdobyć moje umiejętności trzeba się przygotować na wydatek od 15 000 do 100 000 zł.

- Pracuję tylko z osobami zdecydowanymi i zorientowanymi na osiągnięcie sukcesu, dlatego mentoringi ze mną nie należą do tanich. Moje doświadczenia z kobietami pokazały mi niestety, że wiedza rozdawana za bezcen jest niedoceniana i traktowana nie poważnie - mówi Magda.

***

Zdjęcie The Real Housewives Warszawa / materiały prasowe

Uczestniczki zostały wybrane w drodze castingu. Wszystkie odniosły ogromny życiowy sukces i na swoją pozycję zapracowały same. Są wśród nich kobiety biznesu z różnych branż - miedzy innymi kosmetycznej, hotelarskiej, medycznej, high-tech. Łączy je charyzma, pasja z jaką podchodzą do swojej pracy i zamiłowanie do pięknych i drogich rzeczy.

"Każda z uczestniczek to nietuzinkowa, mocna osobowość. Kamery Polsatu będą towarzyszyć im w życiu i pracy. Zobaczymy gdzie mieszkają, dowiemy się jak doszły do swoich fortun, jak wygląda ich luksusowa codzienność. Przekonamy się jak ważna jest dla nich rodzina oraz co oznacza dla nich lojalność i przyjaźń. Będziemy świadkami ich wspólnych spotkań, zobaczymy jakie relacje nawiązują się między nimi i przekonamy się, czy w świecie wielkich pieniędzy jest miejsce na takie sentymenty?" zdradza dyrektor programowy i członek zarządu Polsatu Edward Miszczak.

"The Real Housewives" to światowy fenomen, który zapoczątkował serię najbardziej emocjonujących formatów typu reality w historii. Pierwsza odsłona programu zadebiutowała w USA w 2006 roku, a już 5 lat później program doczekał się pierwszej międzynarodowej edycji. Do tej pory swoje wersje "The Real Housewives" pokazały telewizje m.in. w Australii, Francji, Włoszech, Holandii, na Węgrzech i w Grecji. "The Real Housewives Warszawa" będzie 35. edycja w globalnej rodzinie formatu.