Bez niego nie ma świąt! Żurek klasyczny czy z twistem?

Żurek w tradycyjnej odsłonie to połączenie wyrazistego zakwasu, aromatycznych przypraw i mięsnego bogactwa. To właśnie ten przepis najczęściej gości na wielkanocnych stołach, a jego przygotowanie jest proste i nie wymaga dużo czasu. Proponujemy nieco zmodyfikowaną wersję, która zachowuje ducha tradycji, ale zawiera drobne ulepszenia, by świąteczny żurek był wyjątkowy.