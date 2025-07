Co za dużo, to nie zdrowo

Pamiętaj o nawożeniu pomidorów, lecz rób to rozsądnie, by nie przekarmić rośliny

Zdarza się też, że wszystko wygląda dobrze, a mimo to liście schną i zawijają się. To może być oznaka choroby grzybowej - np. fytoftorozy - albo inwazji szkodników , takich jak przędziorki czy mszyce . Często nie widać ich na pierwszy rzut oka, dlatego warto obejrzeć liście od spodu.

Dość zaskakującą przyczyną zwijania liści bywa twoja nadgorliwość. A konkretnie - zbyt intensywne usuwanie tzw. wilków, czyli bocznych pędów. Jeśli robisz to w największy upał albo pozbawiasz pomidora zbyt wielu liści naraz, on może się obrazić i pokazać to właśnie w postaci zwijania pozostałych. Dla niego to stres, a przecież nikt nie lubi, jak mu się bez uprzedzenia tnie włosy na jeża.