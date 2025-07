witaminy A, C, E, K oraz witaminy z grupy B,

Udowodniono, że cebula ma silne działanie wzmacniające odporność, antybakteryjne, przeciwzapalne, a nawet przeciwnowotworowe. Zawarta w niej kwercetyna, czyli substancja o działaniu przeciwutleniającym, działa podobnie do aspiryny.

Liczne badania wykazały, że sok z cebuli działa pozytywnie także na włosy - przyspiesza ich porost, zagęszcza je i wzmacnia. Jak stosować to warzywo, by widocznie poprawić ich stan?

Najprostszym sposobem jest przygotowanie cebulowej wcierki na porost włosów. Aby ją przyrządzić, należy obrać i pokroić cebulę, a następnie wycisnąć z niej cały sok. Następnie należy przelać go do butelki z atomizerem i rozprowadzić na skórze głowy, wcierając go w najbardziej problematyczne miejsca.