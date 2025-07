Fasola edamame - co to za roślina?

Fasola edamame to młode, zielone strąki soi, które zbierane są, nim w pełni dojrzeją. Rozpoznać je można po jasnozielonym kolorze. Ziarna mają owalny, lekko spłaszczony kształt. Roślina pochodzi z Azji Wschodniej, a szczególną popularnością cieszy się w Japonii . Tam chrupana jest jako przekąska, dodawana jest również do bardziej złożonych dań.

Z wyglądu przypomina dobrze znany na polskich talerzach bób. Smak edamame jest jednak łagodniejszy i słodszy . Wyczuwalne są w nim nuty orzechowe. Jędrne ziarna świetnie komponują się z wyrazistymi przyprawami, np. chili. Mimo to miłośnicy minimalistycznych dań twierdzą, że do pełni szczęścia wystarczy jedynie odrobina soli morskiej.

Fasolę edamame przed spożyciem wystarczy krótko gotować w lekko osolonej wodzie - zwykle zajmuje to od trzech do pięciu minut. Nic nie stoi na przeszkodzie, by przyrządzić ją na parze, by zachowała jeszcze więcej składników odżywczych. Można jeść ją jako chrupiącą przekąskę, dodawać do sałatek, dań stir-fry, zup, makaronów czy gulaszy. Ogranicza nas tak naprawdę wyłącznie kulinarna inwencja. Świetnie smakuje w towarzystwie imbiru i sosu orzechowego.