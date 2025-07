Częste wynoszenie worka ze śmieciami to podstawa utrzymania czystości w kuchni i uchronienia się przed wdychaniem nieprzyjemnego zapachu. Jest on wynikiem rozkładu resztek jedzenia, co prowadzi do namnażania się bakterii i pleśni. Problemem jest także wilgoć i brak wentylacji, z czym często mamy do czynienia w schowkach i szafkach, w których umieszczony jest pojemnik na odpadki. Zjawisko powstawania odpychającego odoru nasila się latem, kiedy wysokie temperatury jeszcze bardziej przyspieszają procesy gnicia organicznych resztek.