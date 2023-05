Jak przyjechałem do Sanoka, chciałem zapisać się do szkoły muzycznej. Nie było miejsc na fortepian, do akordeonu nie miałem palców, stanęło więc na trąbce. Nic z tego jednak nie wyszło. - Widziałem, że ku uciesze całej rodziny i sąsiadów - wspomina. - Teraz żałuję, ale już za późno.