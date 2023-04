Jak rozmawiać z osobami z nowotworem? Magda Atkins u Katarzyny Zdanowicz

Ja myślę, że to jest tak naprawdę kluczowe. Ja zawsze byłam optymistką i mogłam się poddać, ale stwierdziłam - nie. Nie mogę sobie ani moim przyjaciołom tego zrobić. Trzeba normalnie żyć, normalnie funkcjonować, bo to jest krok do tego, żeby z tą chorobą wygrać. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby w końcu przystanąć, zatroszczyć się o siebie, zobaczyć siebie, pokochać siebie taką jaką się jest, potraktować to jako kolejne doświadczenie, kolejne wyzwanie. Dla mnie najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby znaleźć przyczynę, dlaczego mi się to przytrafiło