Dotarło do mnie, przez co przeszłam. Wtedy musiałam poszukać pomocy u psychiatry. Dotarło do mnie, że to było bardzo trudne. Ja nie dałam sobie czasu na przerobienie tego wszystkiego. To wszystko siedzi w nas i my musimy sobie to przepracować. Poczułam się osłabiona. Na szczęście wiedziałam, co z tym zrobić

tłumaczy artystla