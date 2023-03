Pierwszy Polak i druga osoba na świecie - Tomasz Kozłowski skoczy z 45 km w celach charytatywnych. "Zdanowicz pomiędzy wersami"

Tomasz Kozłowski jest skoczkiem spadochronowym. Swoją pasję wykorzystuje, by pomagać innym. Ma już za sobą kilka projektów charytatywnych - w 2017 roku w ciągu jednego dnia skoczył ze spadochronem 48 razy, dedykując każdy skok ciężko chorej osobie i zbierając na ich cel ponad 200 tys. zł. W 2018 roku skoczył 100 razy w jeden dzień i zebrał ponad 550 tys. zł na ponad 100 specjalistycznych wózków inwalidzkich dla dzieci. Jego nowy projekt charytatywny polegać będzie jednak na pobiciu rekordu skoczka Felixa Baumgartnera, któremu udało się skoczyć z 39 kilometrów, oraz Alana Eustace, który skoczył z 41 km. Tomasz Kozłowski zamierza oddać skok z wysokości 45 km w celach charytatywnych. Jego celem finansowym tego skoku jest zorganizowanie systemu pomocy w obszarze bazy materialnej w postaci modułów mieszkalnych (schronów), które zostaną zainstalowane w miejscach największych skupisk uchodźców klimatycznych i samych kataklizmów. O projekcie opowiedział Katarzynie Zdanowicz:

Nauczyłem się akceptować lęk i wykorzystywać go, żeby mi pomagał. W momencie, w którym teraz się czegoś boję, to wiem, że to jest dobry kierunek. Moje przejście przez lęki i słabości jest bardzo ważną częścią składową tego projektu.

Instagram Post Rozwiń

Reklama

Zobacz również: Ania Wyszkoni u Katarzyny Zdanowicz. Depresja, rak, psychiatra

Był na obiedzie o twórcy Star Treka, skacze ze stratosfery, ludzie mają go za wariata. "Nie wiem, czy wariactwem jest robienie tego, co się kocha". Tomasz Kozłowski u Katarzyny Zdanowicz

Tomek Kozłowski nie prowadzi typowego życia. Katarzynie Zdanowicz wyznał, że to, iż funkcjonowanie jego rodziny dosyć mocno odbiega od standardów, ludziom nie zawsze się to podoba, a niektórzy wręcz mają do niego pretensje, że swoimi niecodziennymi pomysłami naraża swoją rodzinę. To, co robi, skutkuje jednak przekazywaniem dobra innym, osobom potrzebującym, oraz pozwala mu na poznawanie niezwykłych, inspirujących ludzi. Katarzynie Zdanowicz wyznał, że miał nawet przyjemność zostać zaproszonym na obiad do twórcy Star Treka. Tłumaczy:

Jestem dotknięty niesprawiedliwością na tym świecie. Jedni rodzą się w Ukrainie, drudzy rodzą się w Polsce. Jedni rodzą się w Meksyku, drudzy rodzą się w Stanach. 300 metrów może naprawdę zmienić twoje życie. Uważam, że jeżeli jestem w stanie wykorzystać miłość do gór i latania, to to robię. Ludzie mówią że jestem wariatem, ale nie wiem, czy wariactwem jest robienie tego, co się kocha

Zobacz również: Michał Barczykowski u Katarzyny Zdanowicz: Weterynarze zmagają się z depresją

"Ludzi którzy osiągali wielki sukces łączy tylko jedno - nie poddawali się". Tomasz Kozłowski o pokonywaniu barier

Tomasz Kozłowski opowiedział Katarzynie Zdanowicz, że wiele zawdzięcza swojej żonie. Kiedy miewał momenty, w których bliski był poddania się, wyciągała go z tego jego żona.

Ludzi którzy osiągali wielki sukces łączy tylko jedno - nie poddawali się. Ja się poddawałem wiele razy. Nawet napisałem list do wszystkich, że to już koniec. I to Paulina mnie zawsze podnosi. Miałem taką sytuację, w której byłem pewny, że nie dam rady, a później sobie pomyślałem, że i tak przyjdzie Paulina i mnie podniesie.

Zobacz również: Paweł Domagała u Katarzyny Zdanowicz: "Żałuję, że nie mogę dokonać apostazji"

Cały odcinek: