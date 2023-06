Ja uważam, że w polityce ma pani dwa rodzaje ludzi. Tych uzależnionych i tych, którzy traktują politykę swobodnie, z większym dystansem. Ja należę niewątpliwie do tej drugiej grupy - nie jestem od polityki uzależniony, wyobrażam sobie życie bez polityki, poza polityką. Mógłbym wskazać parę osób, które są uzależnione od polityki - np. Jarosław Kaczyński, Roman Giertych, Leszek Miller - to są ludzie, którzy bez polityki absolutnie żyć nie mogą, ich życie kręci się wokół tego, a są politycy, którzy uprawiają politykę ale mają wystarczająco dużo dystansu do niej. Ja na pewno należę do takich, natomiast nigdy bym nie powiedział, że nie lubię polityki