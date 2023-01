Te książki czyta się "jednym tchem". Oto najbardziej wciągające pozycje

"Kobieta z książkami" - nowy videocast Agi Szynal

"Kobieta z książkami" to nowa propozycja w serwisie Kobieta Interia. W krótkich odcinkach prowadząca, Aga Szynal, opowiada o najbardziej interesujących, oryginalnych, intrygujących i przede wszystkim wartościowych tytułach tworzonych przez kobiety. Skąd taki wybór? - Choć czytam od zawsze i to bardzo dużo, to dopiero po trzydziestce, po urodzeniu dwójki dzieci zdałam sobie sprawę, że starając się czytać tak zwaną "dobrą literaturę" czytam prawie wyłącznie mężczyzn. I w pewnym momencie zabrakło mi w książkach kawałka mojego, kobiety, doświadczenia. Zaczęłam więc świadomie poszukiwać i znajdować olśnienia. I tymi olśnieniami będę się chciała w moim podcaście dzielić - tłumaczy prowadząca.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Aga Szynal to autorka i samowydawczyni powieści "Ja sama". Twórczyni instagramowego profilu o literaturze kobiet: @kobiecasilawsparcia. Dzieli się na nim swoimi olśnieniami dotyczącymi książek pisanych przez kobiety. Koncentruje się na szeroko pojętej literaturze pięknej, ale nie unika również literatury faktu: autobiografii, wywiadów, zbiorów esejów czy felietonów.



Zobacz również: Książki pod choinkę - oto najlepsze propozycje. "Kobieta z książkami" - videocast Agi Szynal

Dobre książki wagi lekkiej

W czwartym odcinku video podkastu "Kobieta z książkami", Aga Szynal dzieli się najlepszymi książkami czytanymi dla rozrywki . Jak tłumaczy autorka: "Chodzi o wciągające książki, które czyta się jednym tchem, ale które są dobrze napisane i w żaden sposób nie wywołują uczucia żenady".

Aga Szynal dodaje:

Dziś chcę wam opowiedzieć o książkowej kategorii, którą sama stworzyłam i którą wiem, że na pewno wiele i wielu z Was bardzo doceni. Stworzyłam ją na prośbę koleżanki, która zadała mi proste pytanie: co czytać? Zaczęłam się poważnie zastanawiać nad tym pytaniem, bo odpowiedź wcale nie była taka oczywista.

Cały odcinek podcastu dostępny poniżej: