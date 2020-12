Dania na święta bez gości: jak je przygotować, by nic nie zmarnować

Tegoroczne święta będą inne od wszystkich. Epidemia koronawirusa wymaga od nas bowiem odpowiedzialności i ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Oznacza to, że wigilię oraz Boże Narodzenie wielu z nas spędzi wyłącznie w gronie domowników. Jak się do tego przygotować, aby nie zmarnować jedzenia? Podpowiadamy, jak przygotować świąteczne potrawy w duchu zero waste.

Mniej gości oznacza, że nie będziesz musiała gotować zbyt dużo. Nie oznacza to jednak, że pozbędziesz się całkowicie problemu marnowania żywności. Co zrobić by ograniczyć go jak najbardziej? Podpowiadamy!

Jak wykorzystać warzywa z gotowania bulionu?

Przygotowujesz barszcz czerwony lub zupę grzybową? Po ugotowaniu bulionu z pewnością zostanie ci mnóstwo warzyw - marchew, pietruszka, seler, kawałek pora i opalana nad ogniem cebula. Czy wszystko musisz wyrzucać do kosza? Oczywiście, że nie!

Warzywa korzenne możesz wykorzystać do przygotowania warzywnego pasztetu. Wystarczy ugotować kasze jaglaną, zblendować ją z pozostałościami z bulionu i doprawić ulubionymi przyprawami. Do takiego zestawu doskonale spisze się majeranek, zmielone ziele angielskie, pieprz ziołowy oraz sól i porządna garść soli. Aby podbić smak możesz także dodać łyżkę sosu sojowego. Upieczony w piekarniku pasztet możesz podać na śniadanie, z dodatkiem chrzanu lub musztardy będzie smakował tak dobrze jak ten mięsny.

Warzywa możesz także wykorzystać do... przygotowania tradycyjnej sałatki jarzynowej! Pokrojone w drobną kostkę, z dodatkiem kukurydzy, groszku konserwowego, ziemniaków oraz majonezu stworzą potrawę, która jest obowiązkową pozycją w świątecznym menu każdego Polaka.

Kuchenny recycling - czy można wykorzystać obierki?

Ziemniaki obierane do pierogowego farszu czy do wspomnianej już sałatki jarzynowej pozostawiają po sobie mnóstwo obierek. Podobnie warzywa obierane do bulionu - marchew, pietruszka czy seler. Co z nimi zrobić?

Przede wszystkim - możesz je zebrać i zamrozić, a po świętach przygotować bulion, który będzie stanowił bazę do zup czy sosów. Obierki możesz także wymieszać z olejem i przyprawami i upiec w piekarniku. Powstałe zdrowe chipsy mogą być przekąską do oglądania świątecznego filmu lub nietuzinkowym dodatkiem do świątecznego barszczu czy zupy grzybowej.

Jak nie marnować jedzenia na święta?

Podstawową myślą, która powinna towarzyszyć ci podczas przygotowań do świąt, powinna być ta o ograniczaniu zakupów spożywczych. Zrób szczegółową listę i postaraj się jej trzymać. Okrojony skład na Boże Narodzenie oznacza, że potrzebujecie kilka razy mniej porcji pierogów, uszek, ciast...

Mimo świadomości, że do wigilijnego stołu zasiądzie was pięcioro, a nie jak zazwyczaj - dwadzieścioro pięcioro, zrobiłaś naprawdę solidne zakupy. Następnie przygotowałaś wszystkie dwanaście potraw, a z rozpędu obiad na pierwszy dzień świąt i upiekłaś cztery ciasta. Co teraz? Po pierwsze - nie panikuj! Po drugie - od razu zamroź przynajmniej połowę przygotowanego jedzenia. Co można bezpiecznie zamrozić? Prawie wszystko - uszka i pierogi (zarówno surowe, jak i ugotowane), ciasta, sałatkę. Zupy możesz zamrozić, a jeżeli twoja zamrażarka jest już pełna - zamknij barszcz i grzybową w słoikach i zapasteryzuj.

Nie wyrzucaj - wykorzystaj to, co zostało

Warto pamiętać o tym, żeby nadmiaru jedzenia nie wyrzucać od razu, a pomyśleć, do czego nam się może przydać. Nadmiar farszu do pierogów z kapustą może posłużyć jak baza do innego wigilijnego dania - kapusty z grochem. Nadal za dużo? Możesz zrobić paszteciki z ciasta drożdżowego lub francuskiego, krokiety do barszczu. Wszystkie te dodatki możesz zamrozić i zjeść później - z pewnością będziesz miała mniej pracy podczas kameralnego sylwestra!

Po świątecznym obiedzie został spory kawałek pieczeni? Pokrojona w cienkie plastry może być dodatkiem do jajecznicy lub położona na kanapkę zamiast wędliny. Mięso pozostałe z rosołu możesz zmielić i zrobić paszteciki.

Kawałki smażonej ryby mogą posłużyć jako baza past kanapkowych czy dodatek do zapiekanki. Tę ostatnią możesz przygotować zamiast robić od postaw świąteczny obiad. Ryba upieczona z ziemniakami i kapustą, barszcz pozostały z wigilii z pewnością będą dobrze smakowały.

Nadmiar jedzenia przekaż potrzebującym

Święta to czas, w którym warto dzielić się tym, co mamy. Warto jednak pamiętać, że nie dla wszystkich to okres wypełniony szczęściem i czasem spędzonym z bliskimi. Seniorzy, osoby w kryzysie bezdomności, ubodzy.... Nadmiar pierogów, sałatki, uszek, pasztecików i ciast możesz przekazać organizacjom pomocowym. Te zadbają o to, aby tradycyjne specjały trafiły do tych, którzy mają mniej szczęścia w życiu. Sprawdź w sieci, czy w twojej okolicy odbywa się akcja oddawania posiłków i oddaj nadmiar jedzenia, zamiast wyrzucać do kosza.