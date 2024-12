Idealne ciasto do krokietów powinno być cienkie, elastyczne i łatwe do zawijania farszu. Aby takie powstało, zadbaj o odpowiednie składniki.

Wiele osób zastanawia się też, czy do ciasta na krokiety dodaje się jajko . Odpowiedź brzmi tak. Dzięki nim naleśniki są elastyczne, co ułatwia ich zwijanie bez pęknięć. Dodatkowo poprawiają konsystencję ciasta i nadają mu sprężystości. Oczywiście jeśli ktoś jest uczulony, nie je jajek z różnych powodów, można je pominąć albo zastąpić np. mlekiem roślinnym. Ciasto na krokiety bez jajek może być delikatniejsze, dlatego należy smażyć i zawijać należy je ostrożnie. Czytaj również: W czym tkwi sekret idealnych naleśników do krokietów? Magda Gessler zna odpowiedź

Kluczowy do wykonania idealnych krokietów jest także wybór odpowiedniego palnika. Najlepiej sprawdzi się mały lub średni, gdyż zbyt duży płomień przyczynia się do przywierania ciasta. Jeśli mimo to nadal występują trudności z jego przewróceniem, dobrze jest wlać łyżkę oleju do ciasta. Ten sprytny trik polepszy jego elastyczność.