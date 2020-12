Drożdżowe, z ciasta francuskiego, z tradycyjnym nadzieniem - sekret najlepszych pasztecików

Barszcz czerwony to obowiązkowa potrawa na wigilijnym stole. Ważna jest nie tylko receptura przygotowania samej zupy, ale także dodatki uzupełniające to tradycyjne danie.

Zdjęcie Obowiązkowy na wigilijnym stole barszcz potrzebuje dobrych dodatków dla podkreślenia smaku /123RF/PICSEL

Pierogi lub uszka to najbardziej klasyczny dodatek do wigilijnego barszczu czerwonego. Jednak to dość wymagające dania: na ich przygotowanie składa się zrobienie ciasta, farszu i przede wszystkim pracochłonne klejenie.



Reklama

Tegoroczne święta, z uwagi na pandemię odbędą się w okrojonym rodzinnym składzie. Zamiast poświęcać długie godziny na stanie przy stolnicy, przygotuj dodatki wymagające mniej czasu i poświęć czas na odpoczynek i miłe chwile w gronie najbliższych.



Jaka będzie najlepsza alternatywa oddająca smak Bożego Narodzenia? Oczywiście paszteciki! Wystarczy zagnieść (a nawet kupić gotowe) ciasto, przygotować farsz i włożyć do piekarnika. Jakie ciasto będzie najlepsze? Co włożyć do środka? Podpowiadamy!

Zdjęcie Zamiast zagniatać drożdżowe ciasto, możesz użyć francuskiego – paszteciki będą bardziej chrupiąc / 123RF/PICSEL

Jakie ciasto do świątecznych pasztecików?

Podstawą idealnych pasztecików będzie przede wszystkim idealne ciasto. Możesz postawić na kruche - to przygotujesz zagniatając masę z mąki pszennej, masła, gęstego jogurtu, jajka i szczypty soli. Pamiętaj, żeby składniki były jak najchłodniejsze i nie ugniataj zbyt długo ciasta. Jeżeli tak postąpisz, będzie ono nieplastyczne, a twój wypiek może się nie udać. Po wyrobieniu możesz je schłodzić w lodówce, następnie rozwałkować i pociąć w dowolne kształty.

Jeżeli lubisz prace kuchenne, możesz także przygotować ciasto drożdżowe. Jak je zrobić? Z drożdży - świeżych lub instant - przygotuj zaczyn. Pamiętaj, aby mleko, którego użyjesz w tym celu, nie było zbyt gorące, inaczej z ciasta nic nie wyjdzie! Po wyrośnięciu połącz go z mieszaniną mąki, żółtek i miękkiego masła. Po wyrobieniu odstaw w ciepłe miejsce, aby ciasto odpoczęło i miało szansę jeszcze wyrosnąć.

A może chcesz całkowicie ograniczyć czas spędzony w kuchni? Warto sięgnąć po gotowe blaty z ciasta francuskiego. Samodzielne przygotowanie go w domu oznaczałoby długie godziny spędzone przy stolnicy, a przecież tego chcesz uniknąć!

Niezależnie od tego, jakie ciasto wybierzesz, pamiętaj, żeby przed pieczeniem posmarować gotowe paszteciki jajkiem roztrzepanym z mlekiem. Warto także posypać wierzch ulubionymi przyprawami - w zależności od nadzienia może to być kminek (świetnie będzie pasował do kapusty) czy czarnuszka (która podkreśli grzybowy smak).

Zdjęcie Nadzienie do pasztecików może łączyć tradycję z nowoczesnym sznytem – zamiast kapusty do pieczarek dodaj szpinak / 123RF/PICSEL

Paszteciki do barszczu: Jakie nadzienie najlepsze?



Przygotowując nadzienie do wigilijnego dodatku, pamiętaj o tym, że zgodnie z tradycją 24. grudnia nie je się mięsa. Pomysł o użyciu pozostałości po gotowaniu rosołu na pierwszy dzień świąt odpada w przedbiegach. Co zatem włożyć do ciasta?

Warto postawić na świąteczną klasykę. Podawane do barszczu uszka zazwyczaj są wypełnione grzybowym farszem. Zainspiruj się tym pomysłem. Na patelni podsmaż cebulę, dodaj pieczarki starte na tarce o grubych oczkach. Aby farsz zyskał charakter, możesz dodać suszonych leśnych grzybów. Pamiętaj tylko o tym, aby przed posiekaniem namoczyć je we wrzątku. Oprócz przypraw - soli i pieprzu - możesz także wlać na patelnię odrobinę białego wina i pozwolić mu odparować.

Warto także sięgnąć po inny evergreen świąteczny, czyli nadzienie grzybowo-kapuściane. Grzyby przygotowujesz jak wyżej, a do nich dodajesz przepłukaną i posiekaną kiszoną kapustę. Całość warto przyprawić kminkiem oraz zmielonym zielem angielskim. Zamiast kapusty możesz także użyć podsmażonego szpinaku - ten lubi towarzystwo pieczarek oraz czosnku i odrobiny śmietany. Wolisz kuchenny recycling i boisz się wyrzucania potraw? Przygotuj większą porcję ciasta, aby móc dzień po wigilii przygotować paszteciki z nadzieniem z kapusty z grochem.

Masz dość smaku kapusty i grzybów? Sięgnij po... kaszę gryczaną! Ugotowana i wymieszana z odrobioną białego sera z pewnością sprawdzi się jako dodatek do barszczu. Jeżeli nie jesz produktów odzwierzęcych - możesz do kaszy zetrzeć kostkę wędzonego tofu.