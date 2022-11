Maciej Zień, jeden z najlepszych, najbardziej utytułowanych polskich projektantów mody. Ubierał i ubiera największe polskie gwiazdy i to od samego początku swojej kariery. A startował bardzo wcześnie, bo w wieku 17 lat. Jak zdradza w videocaście "Zdanowicz pomiedzy wersami", żeby uzbierać pieniądze na swój pierwszy pokaz pracował w warsztacie samochodowym. Ostatecznie na przygotowanie kolekcji zrzuciła się cała rodzina, za co projektant do dziś jest wdzięczny. Wygrał konkurs i - dosłownie - świat stanął przed nim otworem.

Szybko nawiązałem kontakt z gwiazdami. Zacząłem ubierać Justynę Steczkowską, Renatę Przemyk, potem stworzyłem jeden z kostiumów dla Kayah na trasę z Bregovicem. Ubierałem Grażynę Torbicką na sylwestra. To było olbrzymie wyróżnienie, byłem z siebie dumny.

Wydawać by się mogło, że nic nie zatrzyma tej machiny, czego Maciej Zień nie dotknął obracało się w złoto. Każdy kolejny pokaz był sukcesem, gwiazdy na wielkie wyjścia ubierały się głównie u niego. Nic nie zapowiadało katastrofy.

Aż pewno dnia media obiegły informacje o bankructwie, przekrętach, awanturach ze wspólnikiem i wielkim końcu wielkiego polskiego projektanta. W rozmowie z Katarzyną Zdanowicz Maciej Zień wraca do tego czasu i nie bez goryczy mówi:

Media rozdmuchały ten temat. Nagle poczułem na swojej skórze, jak szybko media tworzą kogoś i równie szybko potrafią zniszczyć.

Jasno i wyraźnie podkreśla też, że to nie było bankructwo, a burzliwe rozstanie ze wspólnikiem. - Niepotrzebne emocje dwóch mężczyzn sprawiły, że to rozstanie było publiczne. Chcąc wyczyścić tę sprawę, postanowiłem zamknąć butik i rozpocząć od nowa - mówi Zień. - Czytałem dziwne rzeczy, których nie miałem już siły komentować. Widziałem, że nie ma to sensu i trzeba to wyciszyć, a nie podsycać kolejnymi wypowiedziami.

Premiera nowego odcinka videocastu "Zdanowicz pomiędzy wersami" już dziś o godz. 14 w Interii.

"Zdanowicz pomiędzy wersami" to videopodcast, którego nowe odcinki co tydzień można oglądać na łamach Interii. W ramach cyklu topowa dziennikarka porusza tematy ważne społecznie, bez ckliwości i patosu mówiąc o tym, co budzi najgłębsze emocje. - Wspólnie rozprawimy się ze stereotypami i uprzedzeniami. Każdy z nas ma coś, co z różnych powodów skrywa pomiędzy wersami. Podczas programu pozwolimy, aby to głośno wybrzmiało - mówi Katarzyna Zdanowicz.