"Zrobiło się trochę cieplej i wraca problem mrówek. Wychodzą spod ocieplenia. Czy jest na to jakaś metoda? Zatykanie otworów jest jak walka z wiatrakami, mrówki zaraz zaczynają wychodzić przez nowe miejsce. Zakleiłem doraźnie otwory wentylacyjne w oknach, ale nie daje to żadnego efektu. Czy ktoś ma też taki problem i czy jest coś, co można zrobić, by zapobiec wchodzeniu mrówek pod ocieplenie? Ogólnie do mrówek nic nie mam, utrzymują ten świat przy życiu, ale te bardzo chętnie zwiedzają mieszkania".

Napisał jeden z użytkowników Facebooka. Nie jest on odosobniony w swojej walce z plagą owadów w domu. Istnieją różne domowe sposoby na mrówki, jednak nie wszystkie są skuteczne. Wśród tych, które mogą wypędzić mrówki, efektywne okazują się metody odnoszące się do natury tych stworzeń.



Pieprz Cayenne, czyli zabierz mrówkom kompas

Każda inwazja mrówek rozpoczyna się od kilku wyglądających na zagubione, miotających się w różne strony mrówek. To zwiadowcy, którzy poszukują jedzenia. Jeśli uda im się je znaleźć, to w drodze powrotnej do mrowiska oznaczą swoim zapachem i feromonami ścieżkę wiodącą do twojej cukiernicy czy patery z owocami. Następnie pojawiają się mrówki robotnice, które niczym karna armia podążają zawsze w równym rzędzie, ku źródłom życia jak z ich perspektywy jawi się twoja kuchnia. Mrówki czują zapach pozostawiony przez swoich zwiadowców i to za nim podążają, stąd sznury owadów idących jeden za drugim w poszukiwaniu jedzenia.



Zdjęcie Mrówki zazwyczaj chodzą tymi samymi ścieżkami, podążając za zostawionymi na nich feromonami / 123RF/PICSEL

Jak pozbyć się mrówek z domu? Pozbawić ich zapachowego kompasu, co można zrobić, wykorzystując wonie, których mrówki wyjątkowo nie lubią. Do takich zaliczają się pieprz cayenne, lawenda i ocet. Choć w przypadku spryskiwania tym ostatnim domowych korytarzy, może on też skutecznie odstraszyć gości i domowników.



Domowe sposoby na mrówki: Jak stosować pieprz cayenne?

Jak pozbyć się mrówek z domu? Zarówno pieprze cayenne, jak i olejek lawendowy czy ocet stosuje się w bardzo podobny sposób. Należy spryskać nimi lub roztrzepać (w przypadku przyprawy w proszku) w miejscach, przez które mrówki dostają się do mieszkania. Zdezorientowane mrówki nie rozpoznają wyznaczonego przez zwiadowców szklaku, a sami zwiadowcy przez smród (bo tak postrzegają mrówki te zapachy), który będzie unosił się z otworów, nie zechcą przekraczać progów, czy może raczej parapetów, naszych mieszkań.

Zdjęcie Pieprz cayenne pomoże pozbyć się mrówek / 123RF/PICSEL

Jak powstrzymać mrówki przed wchodzeniem pod ocieplenie budynku?

Jeśli użycie pieprzu cayenne w formie proszku okaże się niemożliwe, możesz rozpuścić go w wodzie i spryskać nim otwory, przez które mrówki wdzierają się do twojego domu. Dokładnie tę samą metodę można zastosować, chcąc powstrzymać mrówki przed wchodzeniem pod ocieplenie budynku. Wymaga to co prawda nieco cierpliwości, bo przed przystąpieniem do zabiegu konieczna będzie obserwacja, która pozwoli zidentyfikować mrówcze szlaki.

