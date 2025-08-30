Niedoceniany okaz z polskich lasów

W polskich lasach znaleźć można wiele gatunków grzybów jadalnych, które od lat goszczą na stołach. Obok borowików, maślaków czy koźlarzy rosną także mniej znane, ale równie ciekawe okazy. Jednym z nich jest mleczajowiec smaczny (Lactarius volemus). Mimo że wyróżniają go unikalne właściwości, wciąż pozostaje w cieniu bardziej popularnych egzemplarzy.

Mleczaj smaczny - co to za grzyb?

Mleczaj smaczny to grzyb z rodziny gołąbkowatych, znany też pod nazwą rydza prawdziwego. Znaleźć można wiele innych, bardziej potocznych określeń, które odnoszą się do niego. Bywa nazywany krówką, mleczakiem, mleczarką czy surojadką. Po naruszeniu grzybowej struktury wydziela charakterystyczny mleczny sok. Przez jego wysoką zawartość mleczaj smaczny w porównaniu do innych gatunków dużo rzadziej jest atakowany przez szkodniki. Warto mieć to na uwadze, gdy zależy nam na tym, by z lasu wyjść z pełnym koszem nierobaczywych grzybów.

Dojrzałe egzemplarze mają charakterystyczną barwę Bogdan Ionescu 123RF/PICSEL

Czas zająć się wyglądem mleczaja. Pomarańczowy kapelusz z odcieniami koloru brązowego i rudego osiąga 5-15 cm średnicy. Młode owocniki są wypukłe, z lekko podwiniętym brzegiem. Z czasem stają się płaskie, z widocznym wgłębieniem na środku. Trzon grzyba może mierzyć 4-12 cm wysokości. Ma cylindryczny kształt.

Cechy szczególne

Niewiele jest gatunków grzybów, które nadają się do jedzenia na surowo. Mleczaj smaczny zalicza się do tego wąskiego grona. Można dodawać go np. do sałatek, zyskując niebanalny, chrupiący akcent w daniach. Należy jednak mieć absolutną pewność, że na naszym talerzu znalazł się właśnie ten gatunek. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Mleczaj smaczny wyróżnia się zapachem, który przypomina woń śledzi. Jeśli nie jest to dla ciebie atut, mamy dobrą wiadomość. Znika on pod wpływem obróbki termicznej. Zostaje wyłącznie zachęcający, orzechowo-korzenny smak.

Gdzie rośnie mleczaj smaczny?

Okres występowania przypada na okres między czerwcem a październikiem. Gdzie szukać tych wyjątkowych grzybów? Ich dużą zaletą jest fakt, że na zbiory liczyć można nawet w okresach suchych, choć w największych ilościach pojawiają się po deszczu. Spotkać je można zarówno w lasach iglastych, jak i liściastych. Największą szansę na zbiory mleczajów mamy w sąsiedztwie buków, dębów, grabów, osik, sosen oraz świerków.

