Psychologowie wierzą w ten test i w to, że mogą za jego pomocą ujawnić cechy osobowości. Spójrz szybko na obrazek i dowiedz się, jakim typem osoby jesteś - psem czy kotem?

O złudzeniach optycznych i testach obrazkowych

Ci, którzy nie słyszeli o terminach psiarz i kociarz, muszą poznać któregoś z tych miłośników. Powiedziałby im, że świat dzieli się tylko na dwie kategorie: albo jesteś psiarzem, albo kociarzem. W końcu te dwa gatunki zwierząt są najbardziej ukochanymi zwierzętami domowymi na całym świecie.

W jaki sposób ten test ujawnia twoją osobowość? Poniższy obrazek przedstawia kolorowy projekt przedstawiający różne kształty w kolorze zielonym, fioletowym i białym oraz ukryte w nich wizerunki zwierząt. To, co dostrzegasz na pierwszy rzut oka, pokazuje, który typ osobowości jest w tobie dominujący.

Psy i koty mają skrajnie różne, a raczej antagonistyczne cechy. Mają bardzo różne osobowości i są najpopularniejszym zwierzakiem na całym świecie.

Jak wynika z badania, prawie 470 milionów ludzi na całym świecie ma psy jako zwierzęta domowe, a 373 miliony ludzi ma koty. To dane za 2018 rok, które mogły ulec zmianie.

Jeśli lubisz psychozabawy, mamy dla ciebie taką, dzięki której dowiesz się o sobie czegoś nowego. Albo potwierdzisz to, co wiesz lub co może gdzieś w głębi serca podejrzewasz. Sprawdź!

Złudzenie optyczne: co zobaczyłeś jako pierwsze?

Długouchy spaniel czy dwa futrzaste koty z głowami skierowanymi ku sobie?



Zobaczyłeś spaniela?

Zdaniem psychologów osoby preferujące psy są prawdopodobnie bardziej przyjazne i lojalne niż miłośnicy kotów. Mają towarzyskie usposobienie i uwielbiają, gdy się o nich mówi. Tacy ludzie są z natury zabawni i beztroscy. To z nimi chciałoby się spotykać, ponieważ wiedzą, jak dobrze się bawić i cieszyć się towarzystwem. Ponadto takie osoby lubią dobrze zjeść. Dadzą się namówić na wiele, jeśli tylko ich apetyt zostanie zaspokojony. Nie są zazdrosne i egoistyczne, ale czasem lubią być w centrum uwagi. Tacy ludzie bardzo opiekują się tymi, których kochają i często czują się samotni, jeśli stale nie mają towarzystwa. Bycie z kimś jest dla nich bardzo ważne. Poza tym z "psiarzami" (w tym ujęciu obrazkowym) nie należy zadzierać. Nie tracą panowania nad sobą zbyt często, ale kiedy już im się zdarzy, osoba, która "obrywa" naprawdę ma się czego obawiać.

Zobaczyłeś koty?

Osoba, która zobaczyła tu koty, jest osobą bardziej zorientowaną na cel i zmotywowaną. Tacy ludzie są samotnikami. Uwielbiają swoje własne towarzystwo i są trochę introwertyczni. Cieszą się ze swojej niezależności i nie lubią, gdy ktoś staje im na drodze. Osoba-kot to urodzony przywódca. Uwielbia tworzyć i jest szczęśliwa we własnej przestrzeni. Ci ludzie zawsze szukają nowych możliwości i przodują we wszystkim, co robią. Więc jeśli spotykasz "kota", patrzysz na niemal perfekcjonistę. Ponadto koty mają osobowość, która jest dla innych pociągająca. Lubią robić wszystko, co sprawia, że są doceniane. Ci ludzie nie lubią być związani nawet w związku. Dla nich związek oznacza przestrzeń. Jednocześnie oczekują, że gdy cię potrzebują, ktoś musi przy nich być.

***

Skoro twoja podświadomość jasno wskazała, do którego ze zwierząt ci bliżej, przyjrzyj się sobie uważniej. Ile w tym prawdy? Jak możesz w dobry sposób wykorzystać tę wiedzę?

Pamiętaj, choć obrazkowe testy psychologiczne pojawiły się dziesiątki lat temu i kiedyś psychologowie używali ich do testowania pacjentów, dziś wiemy już, że nie jest to metoda doskonała. Coś jednak wciąż w tym jest i w ramach zabawy można sprawdzić, co tam w nas głęboko tkwi.

