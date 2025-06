Czy kolorowa bielizna jest niezdrowa? Czy barwniki do tkanin mogą być toksyczne? Znamy odpowiedź

Bielizna to coś bardzo osobistego. Wybieramy ją codziennie, czasem bez namysłu, czasem z uwagą. Liczy się wygląd, kolor, fason, komfort. Rzadko jednak zastanawiamy się, co tak naprawdę nosimy tuż przy ciele. Czy barwniki, które nadają jej intensywną barwę, mogą szkodzić zdrowiu? A jeśli tak, to co dokładnie powinniśmy wiedzieć?