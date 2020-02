Jacy mężczyźni są atrakcyjni dla kobiet?

Kobiety lubią silnych mężczyzn. Mężczyźni nadmiernie się dopasowujący nie są dla nich atrakcyjni. Stefanie Stahl, niemiecka psycholożka i terapeutka, w swojej książce "Kochaj najlepiej, jak potrafisz" rozprawia się z wieloma mitami na temat związków. Poniżej publikujemy jej fragment.

Dla kobiet ważne jest, aby mężczyzna potrafił sprostać swojej męskości - także w łóżku. Męskie jest przedstawianie swego zdania i dyskutowanie o nim. Mężczyzna musi wiedzieć, czego chce. Męskie jest stawianie sobie celów i usuwanie przeszkód stojących na drodze do ich osiągnięcia. Męskie jest uwodzenie kobiet i niezwracanie szczególnej uwagi na ich niechętne odmowy.



Krótko mówiąc, wszystkie autonomiczne umiejętności (...) są męskie - co oczywiście nie oznacza, że nie są tak samo ważne dla kobiet. Nadmiernie dopasowująca się kobieta bardziej jednak odpowiada kobiecemu wzorcowi ról płciowych (czy tego chcemy, czy nie) niż nadmiernie dopasowujący się mężczyzna odpowiada wzorcowi męskiemu.



Oznacza to, że mężczyzna, który ma u swego boku nadmiernie dopasowującą się kobietę, może uważać ją za wspaniałą i, co wielce prawdopodobne, specjalnie sobie taką znalazł z powodu swego kompleksu niższości. Nadmiernie dopasowujący się mężczyzna, który ma niewielką siłę przebicia i kobiecie pozostawia w znacznej mierze odpowiedzialność za związek i życie, jest dla kobiety najczęściej nieatrakcyjny.



Poszukiwanie przez kobiety silnych mężczyzn wynika prawdopodobnie z naszych genetycznych i ewolucyjnych uwarunkowań.

Mężczyźni, którzy w dzieciństwie nie mieli okazji utożsamić się z pozytywnym wzorcem męskości, często tłumią w sobie męską część własnej osobowości. Nierzadko tacy mężczyźni mieli zbyt dominujących i autorytarnych ojców, dlatego syn przysięgał sobie, że nigdy nie będzie taki jak jego ojciec.



Bywają też matki, które wciągają swoich synów w antyojcowską koalicję, wypłakując się przed dzieckiem z powodu "złego taty". Chłopak uczy się wtedy, że mężczyźni są źli i sprawiają ból kobietom. W ten sposób dochodzi u niego do zbyt silnej identyfikacji z cechami kobiecymi.



Nadmiernemu dopasowywaniu się może również sprzyjać sposób wychowywania dziecka przez rodziców, polegający na żądaniu od niego skrajnie dostosowawczego zachowania, od którego to wzorca zachowania dziecko nie potrafi uwolnić się w toku swojego rozwoju.

Określenia "męski" nie należy jednak stosować wymiennie z określeniami "bezkompromisowy", "dominujący" czy "uparty". Męski mężczyzna powinien być w stanie odczuwać swoje emocje, także te miękkie, i potrafić o nich mówić. Musi umieć ustępować, zawierać kompromisy i być delikatny. Cechy te, stojące po stronie więzi i dopasowania, są istotne dla umiejętności tworzenia związków.



Męskim czyni mężczyznę to, że dodatkowo ma dobrze rozwinięte cechy autonomiczne, czyli umiejętność stawiania granic i forsowania własnego zdania oraz seksualną samoświadomość. Jeśli wewnętrzna równowaga mężczyzny zachwiana jest na rzecz autonomii, jest on tylko pseudoautonomiczny. To oznacza, że jest uparty i bezkompromisowy, mało empatyczny i raczej skoncentrowany na sobie. Takie cechy przejawiają mężczyźni, którzy cierpią na lęk przed więzią, oraz typy macho (...).