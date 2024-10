Jak przypadkowe osoby reagują na miłe słowa? Na twarzach pojawiają się wątpliwości

W mediach społecznościowych możemy zauważyć różnorodne eksperymenty dotyczące komplementowania przypadkowych przechodniów. Dla przykładu jednym z takich kont na Instagramie jest @pilipienko_. To twórca, który obsypuje miłymi słowami obcych sobie ludzi. Reakcje kobiet i mężczyzn są różnorodne. Wśród niektórych od razu pojawia się uśmiech na twarzach. Natomiast inni wyglądają na zakłopotanych i upewniają się, czy nie jest to formą sarkastycznego żartu.

Jednak internauci nie mają wątpliwości i pozytywnie komentują tego typu treści: „Kocham ten kontent. Poprawiasz mi tym dzień”, „Jak niewiele potrzeba, żeby umilić ludziom dzień”. Niektórzy internauci zagłębiają się bardziej w ten temat i uważają, że w Polsce ludzie zupełnie nie są przyzwyczajeni do przyjmowania komplementów. Użytkownik Instagrama wyjaśnia, że to kwestia mentalności, jakiegoś zamknięcia w sobie, strachu przed dobrym słowem ze strony ludzi. Inni dodają, że byłoby super, gdybyśmy wszyscy chcieli być dla siebie tacy mili, gdyż dzięki temu świat byłby piękniejszy.

Siła komplementów: lekarstwo na stres i złe samopoczucie

Jak jednak wygląda rola komplementów w naszym życiu? O zagłębienie tematu poprosiłam ekspertkę, Amandę Staniszewską-Celer, która jest psychologiem i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. W rozmowie wyjaśnia, jak komplementy wpływają na ludzi i ile korzyści może nam to przynieść. Już na wstępie ekspertka tłumaczy, że miłe słowa mają ogromną moc i znaczący wpływ na samopoczucie. Mówi, że pozytywne uwagi mogą podnieść naszą samoocenę i sprawić, że czujemy się lepiej we własnej skórze. Dodatkowo komplementy mogą wywołać uczucie radości i zadowolenia, co przekłada się na ogólny nastrój.

Jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, komplementy mogą przyczyniać się do zmniejszenia odczuwanego stresu i napięcia, a także mogą działać jako forma wsparcia, co jest ważne w trudnych sytuacjach życiowych. tłumaczy w rozmowie z Interią Amanda Staniszewska - Celer

Co ciekawe, kolejną zaletą komplementów jest to, że mogą nas motywować do dalszego rozwoju i dążenia do celów. Jeśli zauważamy u kogoś z naszych bliskich rezygnację i brak inspiracji, warto tę osobę wesprzeć dobrym słowem. Nie będzie nas to wiele kosztowało, a komuś może poprawić to cały dzień.

Komplementy od innych ludzi mogą być istotne w naszym życiu, na przykład: pomagają zwiększyć samoocenę, co może prowadzić do większej pewności siebie. podkreśla psycholog

Pozytywne uznanie i wzmocnienie od innych wspiera lepszą komunikację i buduje więzi, co poprawia relacje między ludźmi. Dodatkowo, komplementy mają korzystny wpływ na nastrój, pomagając obniżyć stres. W rezultacie mogą również zmniejszać poczucie izolacji, wzmacniając poczucie przynależności.

Komplementy wzmacniają relacje międzyludzkie 123RF/PICSEL

Zamiana ról. Jak się czuje osoba, która komplementuje?

Ekspertka wskazuje, że komplementowanie innych może przynieść nam wiele korzyści, zarówno emocjonalnych, jak i psychicznych. Kiedy sami stawiamy się w roli osoby, która przekazuje miłe słowa, nie tylko poprawiamy nastrój drugiej osoby, ale również pozytywnie wpływamy na swoje samopoczucie. Psycholog zaznacza, że okazywanie uznania może prowadzić do uczucia spełnienia i wewnętrznej radości, co w efekcie poprawia nasz ogólny nastrój. Pozytywne uwagi mają także moc wzmacniania relacji międzyludzkich, ponieważ budują zaufanie i bliskość, co sprzyja lepszej jakości więzi. Komplementowanie wymaga od nas dostrzegania pozytywnych cech u innych ludzi, co rozwija naszą empatię i umiejętność doceniania dobra wokół nas. Dzięki temu nie tylko poprawiamy relacje z innymi, ale także wzbogacamy własne spojrzenie na świat.

Nie czekaj na miłe słowa. Metoda psychologiczna, która poprawi twój nastrój

Amanda wyjaśnia, że komplementowanie samego siebie to tak zwana praktyka autoafirmacji, która może być skutecznym sposobem na poprawę samopoczucia i funkcjonowania.

Regularne mówienie sobie pozytywnych rzeczy może wzmocnić samoocenę i pomóc w budowaniu pewności siebie. dodaje psycholog

Autoafirmacje mogą przeciwdziałać wewnętrznym krytykom i negatywnym myślom, co poprawia ogólne samopoczucie. Komplementowanie siebie może być także źródłem motywacji, pomagając w dążeniu do celów i pokonywaniu przeszkód. Praktykowanie autoafirmacji przyczynia się do budowania zdrowszego i bardziej pozytywnego obrazu siebie, co długofalowo wpływa na naszą korzyść.

Istotna jest praca nad sobą, aby czuć się dobrze we własnej skórze Getty Images

