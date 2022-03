Statystyki pokazują, że polskie małżeństwa są coraz mniej trwałe. Jak wynika z danych resortu sprawiedliwości - w 2021 roku liczba wniosków o rozwód była o 14 proc. większa niż w roku poprzednim. Znacząco częściej rozwodzą się mieszkańcy miast, pozwy zwykle składają kobiety, a jako najczęstsze przyczyny rozpadu pożycia małżeńskiego podaje się: niedochowanie wierności małżeńskiej, nadużywanie alkoholu, naganny stosunek do członków rodziny, nieporozumienia na tle finansowym, niezgodność charakterów.

Czy istnieje idealny wiek na ślub?

W licznych statystykach i badaniach dotyczących rozwodów pojawiają się też dane, dotyczące korelacji między wiekiem pary młodej, a trwałością małżeństwa. Czyżby istniało coś takiego, jak najgorszy i najlepszy wiek na ślub?

Zależność tę zbadała amerykańska instytucja United State Census. Zgodnie z wynikami jej analiz, najczęściej rozwodzą się kobiety, które związek małżeński zawarły przed 26. lub po 45. roku życia. Przyczyna takiej zależności wydaje się być dość łatwa do odgadnięcia. Ślub przed 26. rokiem życia to często małżeństwo zawarte na studiach lub zaraz po nich, kiedy dopiero wchodzimy w dorosłość. To czas, gdy w życiu dochodzi do prawdziwej rewolucji, a nie każdy związek jest w stanie przetrwać taką próbę.

Natomiast stając na ślubnym kobiercu po 45. roku życia, do związku wnosimy bagaż wieloletnich przyzwyczajeń, oczekiwań i wymagań. Nie zawsze chcemy i potrafimy je zmienić, nie każdy też jest w stanie im sprostać.

A czy istnieje najlepszy wiek na ślub? Nad tą kwestią pochylili się badacze z Uniwersytetu w Utah. Ich zdaniem małżeństwo zawarte w wieku 28-32 lat, ma największe szanse na przetrwanie.

