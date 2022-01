Będzie trudniej o rozwód? Nowy projekt resortu sprawiedliwości

Życie i styl

Dołącz do nas:

Jak podał we wtorek "Super Express", projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości może skutecznie utrudnić otrzymanie rozwodu. Niedługo trafi on do sejmu i, jak twierdzi resort sprawiedliwości na czele ze Zbigniewem Ziobro, zmiany płynące z projektu mają pomóc małżeństwom, które mają nieletnie dzieci.

Zdjęcie Postępowanie rozwodowe będzie bardziej skomplikowane? / 123RF/PICSEL