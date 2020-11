Pięć składowych, bez których związek nie ma szans przetrwać

- Zdrowe i satysfakcjonujące relacje prawie zawsze wymagają konsekwentnej i wytrwałej pracy, szczególnie w zaangażowanych, długotrwałych romantycznych relacjach - mówi licencjonowany psycholog kliniczny Joseph Cilona.

Zdjęcie Naukowcy wiedzą,na co powinniśmy zwrócić uwagę w związku /123RF/PICSEL

Kluczem do sukcesu jest kombinacja kilku czynników. Po wieloletnich badaniach naukowcy wiedzą już, które są decydujące. Które świadczą o tym, że w związku panuje prawdziwa intymność.

- Żaden związek nie będzie trwały bez szacunku - dla Yahoo Life mówi David Klow, licencjonowany terapeuta. Jego zdaniem szacunek jest "kamieniem węgielnym zdrowych relacji".

- W relacjach, które nie są trwałe, często pojawiają się oznaki pogardy - partnerzy się nie lubią ani nie szanują. To często zwiastuje klęskę i jest jednym z głównych symptomów, że związek się nie uda - dodaje dr William Chopik, adiunkt psychologii na Uniwersytecie Stanowym Michigan i dyrektor Laboratorium Bliskich Relacji MSU.

- Priorytetem jest także i zaufanie. Bo powiedzieć, że ufasz, to jedno - zachowywać się w ten sposób to co innego. To musi dotyczyć wszystkiego, od drobiazgów po najważniejsze sprawy dla każdego partnera - mówi Cilona.

Podkreśla, że ważna jest konsekwencja w budowaniu "autentycznego" zaufania. Oznacza to, że powinieneś być w stanie ufać, że twój partner zrobi coś tak drobnego, jak wyniesienie śmieci, gdy obieca, aż do świadomości, że będzie przy tobie, gdy będziesz walczyć z trudnymi wydarzeniami.

Bardzo istotnym czynnikiem i budulcem trwałego związku i intymnej relacji jest również wrażliwość. Cilona wskazuje, że partnerzy, którzy mogą być przy sobie bezbronni, są w stanie tę intymność budować na solidnym fundamencie.

- Prawdziwa intymność nie może istnieć bez wrażliwości.

- Jednymi z najistotniejszych prognostyków tego, z kim czujemy się blisko, jest to, czy ujawniamy sobie ważne rzeczy i wciąż mamy poczucie spokoju i bezpieczeństwa wynikające z reakcji partnera. Posiadanie akceptującego i nieoceniającego partnera buduje poczucie wzajemnego zaufania między ludźmi - mówi Chopik.

- Nie można też ignorować życia seksualnego. Poczucie pociągu do partnera i atrakcyjności jest ważne, szczególnie na wczesnym etapie relacji. Rodzaj intensywnej, namiętnej miłości okazywanej wcześnie w związkach ma tendencję do zanikania, więc niektóre z bardziej trwałych aspektów atrakcyjności - przyciąganie wyznawaniem podobnych wartości, osobowością, zachowaniem partnera - również mają ogromne znaczenie - wskazuje Chopik.

- Jeśli zaś jesteście razem od wieków, może się wydawać, że wiecie o sobie wszystko. Ale ludzie zmieniają się i ewoluują w czasie, dlatego ważne jest, aby nadal chcieć się wzajemnie uczyć - mówi Klow.

- Często możemy pomyśleć, że w pełni znamy naszego partnera, ale pozwolenie na istnienie niewiadomych może utrzymać tę tajemnicę wciąż żywą - mówi.