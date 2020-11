Wyjaśniamy, skąd bierze się pomysł, aby po zerwaniu obciąć włosy

Chociaż nie można zaprzeczyć, że zmiana fryzury po zerwaniu może wydawać się wyzwalająca i transformująca, w rzeczywistości nie zawsze jest korzystna dla naszego zdrowia psychicznego. Przed udaniem się do fryzjera, warto zadać sobie kilka bardzo ważnych pytań. Przede wszystkim trzeba się poważnie zastanowić, dla kogo tak naprawdę chcemy to zrobić..

Zdjęcie Nowa fryzura to szybki i łatwy sposób na zwiększenie pewności siebie /123RF/PICSEL

- Ludzie czasami szukają czegoś namacalnego, aby zademonstrować zamknięcie rozdziału lub początek nowego, włosy są jednym z najbardziej oczywistych sposobów na zrobienie tego, co wszyscy zauważą - wyjaśnia na łamach "Popsuta" psycholog Christie Ferrari. - W końcu, kto nie chce wyglądać najlepiej po zerwaniu? - dodaje

Reklama

Psychoterapeuta Daryl Appleton dodał, że: kiedy zmieniamy coś w naszym wyglądzie, zwykle przyciągamy więcej uwagi, zarówno pozytywnej, jak i negatywnej. Niezależnie od tego wzmocnienie to pomaga nam nie tylko czuć się widzianym, ale może również działać jako sygnał dla innych. Kiedy czujemy się zranieni fizycznie lub emocjonalnie, naturalną reakcją jest chęć zmiany lub przekierowania, aby uniknąć tego bólu.

Ludzie mają wiele różnych mechanizmów radzenia sobie ze stresem po rozstaniu - podjęcie nowego hobby, kupowanie nowych ubrań, częstsze chodzenie na siłownię - a zmiana włosów to tylko jedno z nich.

- Zranienie emocjonalne jest znacznie trudniejsze do zmiany lub przekierowania, więc zwykle koncentrujemy się na bardziej namacalnych zmianach fizycznych. Pozwala to na bardziej natychmiastowe uwolnienie i ulgę - tłumaczy dr Appleton.

Nowa fryzura to szybki i łatwy sposób na zwiększenie pewności siebie, ale zanim umówisz się na wizytę, upewnij się, że robisz to z właściwych powodów - jeśli nie, to tylko tymczasowa naprawa.

- Musimy się upewnić, że zmieniamy się dla siebie - powiedział dr Ferrari.

- Jesteśmy tymi, którzy chcą zmiany i nie chodzi o zmianę dla kogoś innego. Dr Appleton dodaje, że : "jedyną szkodą jest to, że wewnętrzna praca nie jest wykonywana. Możesz zmienić włosy na milion różnych sposobów, ale jeśli nie pracujesz nad 'wewnętrznymi rzeczami', to jest to tylko maskowanie problemu.

- Zmiana włosów w celu zaznaczenia ważnego wydarzenia w życiu jest po części sygnałem tego, jak bardzo patrzymy na wygląd kobiet, aby określić, kim są lub co się dzieje w ich życiu - wyjaśniła Renee Engeln, profesor psychologii.

- Dokonanie radykalnej zmiany w swoim wyglądzie może być sposobem na wysłanie wiadomości, że dokonujesz radykalnej zmiany w swoim życiu - lub że chcesz jej dokonać. Jak powiedziała kiedyś Coco Chanel: Kobieta, która obcina włosy, wkrótce zmieni swoje życie.

Na łamach magazynu ID stylista Coby Alcantar tłumaczy to następująco: "Niektórzy ludzie przychodzą po zerwaniu i chcą tylko pozbyć się włosów. Nie chcą wspomnień, a włosy są jak DNA, które je przechowują" - dodaje.

Jak wyjaśniła pisarka Erin Blakemore po rozstaniu niektóre kobiety, chcą nie tylko nowej fryzury, ale także sposobu na wyrażenie swojej siły i indywidualnej wolności - czegoś, czego mogło im brakować w ich związku.

- W przypadku kobiety, która po rozstaniu zmienia włosy z długich na krótkie, zmiana ta może oznaczać odrzucenie tradycyjnych norm dotyczących kobiecego wyglądu - wyjaśnił Englen. - Może to być sposób na mały akt buntu.

Fryzjerka Savannah St. Jean, wykonała wiele takich cięć, które sama określa mianem przycisku restartu, przyznaje jednak, że zanim podejmiemy się takiej zmiany, warto dokładnie ją przemyśleć.

- Czasami nasz wysoce emocjonalny stan sprawia, że chcemy mieć świeży, nowy wygląd, ale zdecydowanie sugeruję ostrożność i bardziej praktyczne podejście do zmiany, odświeżenie naszego wyglądu - stwierdza. Co nie oznacza, że nie wierzy w magię oczyszczającego cięcia.

- Przy odrobinie profesjonalnej porady może to być ożywcze i pozytywne. Myślę, że jeśli zostanie to zrobione dobrze, może to być dokładnie to, czego potrzebują klientki, aby iść do przodu.