Apteczny hit za grosze. Bije na głowę drogie kosmetyki!

Uroda

Przez wiele lat pokutowało przekonanie, że kosmetyk dobry, to kosmetyk drogi. Dziś wiemy już, że nie jest to prawda, a do łask wracają coraz częściej tanie, apteczne kremy lub maści, które działają nierzadko lepiej, niż luksusowe kosmetyki. Jednym z takich produktów jest np. krem z mocznikiem.

Zdjęcie Krem z mocznikiem doskonale nawilży np. spękane pięty / 123RF/PICSEL