O czym świadczy opuchnięta twarz?

Opuchnięta twarz nie wygląda estetycznie, ale to nie jest wyłącznie problem wizualny. Czym w ogóle jest obrzęk? Dochodzi do niego wówczas, gdy pod powierzchnią skóry gromadzi się zbyt duża ilość wody i limfy, a niekiedy również i krwi.

Rozróżniamy dwa rodzaje opuchlizny twarzy:

zapalne (świadczy o stanie zapalnym i toczącej się w organizmie chorobie)

(świadczy o stanie zapalnym i toczącej się w organizmie chorobie) niezapalne - zmiany pojawiają się najczęściej w obrębie oczu, tworząc tzw. worki pod oczami; policzków czy żuchwy i ust. Spuchnięciu może ulec wówczas cała twarz równomiernie lub opuchlizna uwidacznia się pod postacią asymetryczną. Często opuchlizna twarzy jest faktycznie efektem niewyspania się, mało zdrowego stylu życia, czy imprezy poprzedniej nocy, na której spożywaliśmy alkohol.

To jednak niejedyne przyczyny, które wywołują opuchliznę na twarzy. Coś, co powinno nas zaniepokoić, to przewlekłe występowanie obrzęku. Wówczas jest kilku winowajców, których możemy o to podejrzewać.

Opuchlizna twarzy a zmiany hormonalne. Czy winna jest tarczyca?

Zmiany hormonalne w przypadku kobiet wiążą się z cyklem miesiączkowym. Wiele z nich przed rozpoczęciem miesiączki narzeka na opuchniętą nie tylko twarz, ale także kończyny. Przez kilka dni może towarzyszyć uczucie ociężałości z tego powodu. To normalne, o ile obrzęki ustępują. Jeżeli jednak opuchlizna utrzymuje się kilkanaście dni, a tak naprawdę kobieta walczy z obrzękiem przez więcej dni w miesiącu, niż go nie ma, to jest to powód do udania się do lekarza.



Zdjęcie Nie powinniśmy bagatelizować takich zmian jak opuchlizna twarzy, czy obrzęk, zwłaszcza gdy zmiany te utrzymują się dłużej niż kilka dni / 123RF/PICSEL

Takie zmiany hormonalne mogą być wynikiem choroby lub zaburzonej pracy tarczycy. Właśnie jednym z objawów niedoczynności tarczycy jest charakterystyczny obrzęk powiek i tzw. obrzęk śluzowaty. Wówczas konieczne jest wdrożenie leczenia, które zaleci lekarz endokrynolog.

Opuchnięta twarz. Zbadaj nerki i sprawdź, czy nie masz alergii

Kolejną przyczyną opuchlizny twarzy mogą być chore nerki. Wówczas oprócz obrzęku powiek, widoczna jest opuchlizna łydek i stóp. W takiej sytuacji warto udać się do lekarza i zaobserwować również ilość wypijanej dziennie wody oraz ilość oddawanego moczu.



Gdy jednak wykluczymy nerki oraz tarczycę, powodem obrzęku może być reakcja alergiczna. Jedną z oznak jest pojawienie się obrzęku wokół oczu. Oczywiście, jak najszybciej należy wówczas przerwać kontakt z alergenem i obserwować uważnie to, co dzieje się z naszym ciałem. Jeżeli opuchlizna pojawi się także w okolicy szyi, może utrudnić to oddychanie. Wtedy natychmiast należy skonsultować się z lekarzem, a nawet udać się do najbliższego szpitala. Możliwe, że konieczne będzie podanie odpowiednich leków.

Zdjęcie Opuchlizna może sygnalizować wystąpienie reakcji alergicznej w naszym organizmie / 123RF/PICSEL

Okazuje się także, że przyczyną pojawienia się opuchlizny twarzy mogą być także leki. Najczęściej jest to efekt uboczny pojawiający się u osób przyjmujących leki na astmę i na nadciśnienie tętnicze. Obrzęk może wystąpić także w przypadku źle dobranej antykoncepcji hormonalnej.

Pamiętajmy! We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach występowania obrzęku należy udać się do lekarza i stosować się do otrzymanych przez specjalistę zaleceń.



Jak pozbyć się opuchlizny twarzy domowymi sposobami?

Zdjęcie Masaż twarzy to prosty i tani sposób na zlikwidowanie opuchlizny i poprawienie krążenia / 123RF/PICSEL

Jeżeli sytuacja jednak nie wymaga specjalistycznego leczenia i osoba jest po konsultacji z lekarzem, z pozbyciem się opuchlizny twarzy możemy pomóc sobie domowymi sposobami.

Pomocne okażą się tutaj chłodne okłady z lodu lub okłady ze zwykłej, czarnej herbaty czy zaparzonego i przestudzonego rumianku.



Przy obrzęku niezwykle pomocne są masaże, można je wykonywać samodzielnie w domu palcami lub płytką gua sha. Masażer ten wykonany jest najczęściej z jadeitu lub różowego kwarcu i swoim kształtem przypomina wygięte w jedną stronę serce. Masaż gua sha polega na drenażu, czyli pobudzaniu krwi i limfy pod skórą do lepszego krążenia i przepływu.



Masaż twarzy wykonany czy to dłońmi, czy płytką gua sha ma za zadanie po pierwsze zmniejszyć obrzęk, a prócz tego nadać skórze sprężystości i rozluźnić napięcie mięśniowe twarzy i jej okolic.

Zdjęcie Krem pod oczy to nawilżenie od zewnątrz, woda pita regularnie w ciągu dnia to nawilżenie od środka. Worki pod oczami nie mają szans / 123RF/PICSEL

Zdjęcie Zła dieta, stres, hormony - to może mieć wpływ na pojawienie się obrzęku twarzy / 123RF/PICSEL

