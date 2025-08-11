Ogród Joanny Jabłczyńskiej

Joanna Jabłczyńska mieszka na mazowieckiej wsi około stu kilometrów od Warszawy. Kupiła tam i wyremontowała stuletni dom, po czym założyła wokół niego ogród i warzywniak. Aktorka odkryła w sobie pasję do uprawy roślin, jak można wywnioskować z jej najnowszego postu w serwisie Instagram. Joanna Jabłczyńska chwali się w nim między innymi własnymi burakami, ogórkami, cebulą, marchewką, pomidorami, cukinią oraz kurami, które hoduje dla jajek.

Joanna Jabłczyńska odkryła w sobie pasję do uprawy roślin? ForumGwiazd Agencja FORUM

Nie "instagramowy", a jednak stylowy

Joanna Jabłczyńska zauważyła, że jej ogród nie wygląda jak ideał rodem z Instagrama z wystrzyżoną trawą i perfekcyjnie zaplanowanymi klombami. Jak sama stwierdziła:

To z pewnością nie jest idealny "Instagramowy” ogród i z pewnością dużo pracy i nauki przede mną, ale już się cieszę z tego co mam 🫶🏻 a mam taaaak wiele [pisownia oryginalna].

Joanna Jabłczyńska rzeczywiście nie ma ogrodu w stylu angielskim, francuskim czy nowoczesnym, czyli nie wpisuje się w konwencje najpopularniejszych instagramowych trendów, jednak jej zielony zakątek także ma swój klimat i bez wątpienia można go zakwalifikować jako ogród w stylu wiejskim.

"Z pewnością dużo pracy i nauki przede mną"

Joanna Jabłczyńska zarówno do swojego ogródka warzywnego, jak i kwiatowego podchodzi z dużą dozą pokory, pisząc w poście: "z pewnością dużo pracy i nauki przede mną". Jednak z wideo łatwo można wywnioskować, że aktorka jest pilną uczennicą i z pewnością śledzi fora oraz poradniki ogrodnicze. Świadczy o tym gnojówka z pokrzyw do pomidorów i nawóz z bananów, które można zauważyć na filmiku. Miłość do roślin i wiedza to najlepsza droga do ogrodu pełnego bujnych kwiatów oraz dorodnych warzyw.

