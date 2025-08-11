Joanna Jabłczyńska pokazała swój ogród. "Nie jest idealny 'instagramowy'"
Aktorka znana z serialu "Na Wspólnej" trzy lata temu wyjechała z Warszawy i przeprowadziła się na wieś. Joanna Jabłczyńska w pełni korzysta z uroków życia blisko natury. Przy tej okazji odnalazła w sobie pasję do uprawy roślin. Ostatnio pokazała fanom swój ogród, który jak sama twierdzi "nie jest idealny", ani "instagramowy".
Ogród Joanny Jabłczyńskiej
Joanna Jabłczyńska mieszka na mazowieckiej wsi około stu kilometrów od Warszawy. Kupiła tam i wyremontowała stuletni dom, po czym założyła wokół niego ogród i warzywniak. Aktorka odkryła w sobie pasję do uprawy roślin, jak można wywnioskować z jej najnowszego postu w serwisie Instagram. Joanna Jabłczyńska chwali się w nim między innymi własnymi burakami, ogórkami, cebulą, marchewką, pomidorami, cukinią oraz kurami, które hoduje dla jajek.
Nie "instagramowy", a jednak stylowy
Joanna Jabłczyńska zauważyła, że jej ogród nie wygląda jak ideał rodem z Instagrama z wystrzyżoną trawą i perfekcyjnie zaplanowanymi klombami. Jak sama stwierdziła:
To z pewnością nie jest idealny "Instagramowy” ogród i z pewnością dużo pracy i nauki przede mną, ale już się cieszę z tego co mam 🫶🏻 a mam taaaak wiele [pisownia oryginalna].
Joanna Jabłczyńska rzeczywiście nie ma ogrodu w stylu angielskim, francuskim czy nowoczesnym, czyli nie wpisuje się w konwencje najpopularniejszych instagramowych trendów, jednak jej zielony zakątek także ma swój klimat i bez wątpienia można go zakwalifikować jako ogród w stylu wiejskim.
"Z pewnością dużo pracy i nauki przede mną"
Joanna Jabłczyńska zarówno do swojego ogródka warzywnego, jak i kwiatowego podchodzi z dużą dozą pokory, pisząc w poście: "z pewnością dużo pracy i nauki przede mną". Jednak z wideo łatwo można wywnioskować, że aktorka jest pilną uczennicą i z pewnością śledzi fora oraz poradniki ogrodnicze. Świadczy o tym gnojówka z pokrzyw do pomidorów i nawóz z bananów, które można zauważyć na filmiku. Miłość do roślin i wiedza to najlepsza droga do ogrodu pełnego bujnych kwiatów oraz dorodnych warzyw.