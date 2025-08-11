Kolor, który odmładza i dodaje ciepła. Cynamonowa kurtka będzie hitem tej jesieni
Chociaż lato w pełni, my już wiemy, co będzie modne tej jesieni. Firmy odzieżowe prześcigają się w prezentowaniu swoich projektów, które będą hitami w chłodniejsze dni. Patrząc na ich asortyment, widzimy, że dominować będą ciepłe kolory takie jak cynamonowy. W tej barwie szczególnie dobrze prezentują się kurtki. Zyskały już nawet swoją własną nazwę - cinnamon jacket (cynamonowa kurtka).
Spis treści:
Co to jest cinnamon jacket i jaki ma kolor?
Cinnamon jacket to kurtka w cynamonowym odcieniu - ciepłym, ziemistym połączeniu brązu, rudości i ceglanej czerwieni. Przypomina barwę cynamonu, dzięki czemu wygląda naturalnie i przytulnie (tak też powinnaś się w niej czuć). Ten kolor grzeje bardziej niż sweter i świetnie wpisuje się w jesienne palety. Widoczny jest już na wybiegach oraz ulicach miast, często w połączeniu z orzechowymi, karmelowymi i czekoladowymi bazami.
Jakie fasony cinnamon jacket są modne jesienią?
W trendach na sezon jesień-zima dominują kilka fasonów cinnamon jackets:
- oversize - luźny krój typu shacket lub bomber, idealny do warstwowych stylizacji.
- puffer/kurtka pikowana - ocieplana, z matowym wykończeniem w cynamonowym odcieniu.
- parka - z kapturem, surową linią i praktycznymi kieszeniami, świetna na chłodniejsze dni.
- płaszcz typu trencz - klasyczny krój, który w cieplejszym karmelu nabiera nowego życia jako cinnamon trench.
Popularne marki w swoich jesiennych kolekcjach proponują podobne modele w odcieniach czekoladowego brązu czy oliwki, ale cynamon to zdecydowany król tego sezonu.
Komu pasuje cinnamon jacket?
- Typ urody: najlepiej prezentuje się u osób o ciepłym typie kolorystycznym - blondynki, szatynki, rudowłose z ciepłą tonacją skóry będą wyglądać w niej promiennie.
- Sylwetka: oversize i krótsze bombery nadają się praktycznie dla każdego - modelują ramiona i zapewniają luz. Parka sprawia wrażenie bardziej casual i warto ją zestawiać z dopasowanymi spodniami. Cynamonowy trencz podkreśla talię i dodaje elegancji, dobrze prezentuje się na sylwetkach prostych i klepsydrach.
- Sprawdzi się w dla osób w każdym wieku. Dojrzałe panie mogą śmiało po niego sięgać, gdyż odświeży ich look i wizualnie odmłodzi.
Dlaczego cinnamon jacket to hit sezonu?
- Kolor jak liście na drzewie: modna paleta ziemistych odcieni, m.in. cynamonowy, rdzawy, gliniasty pojawiają się na wybiegach i w magazynach trendów.
- Ciepły wizualnie i emocjonalnie: cinnamon emanuje przytulnością nawet bardziej niż klasyczny brąz.
- Wszechstronność stylizacyjna: pasuje zarówno do casualowych jeansów, jak i eleganckich sukienek, szczególnie dobrze wygląda z odcieniami złota, beżu i oliwki.
- Sezonowa świeżość: to kolor mniej popularny niż czerń czy granat, dzięki czemu cinnamon jacket wyróżnia się w tłumie.
Jak nosić cinnamon jacket - stylizacje na start
- Na co dzień z denimem: cinnamon puffer lub bomberka świetnie zestawić z wysokimi jeansami, kremowym t-shirtem czy cienkim swetrem i beżowymi botkami.
- Warstwowa elegancja: do cinnamon trench dopasuj biały golf, czarne rurki i camelowe botki - tak stworzysz ciepły kontrast.
- Styl boho w wersji jesiennej: parkę cinnamon zestaw z długą spódnicą w kratę, swetrem w odcieniu pistacji i brązowymi kowbojkami.
- Schyłek lata jesienią: cinnamon jacket w wersji oversize połącz z sukienką w kwiaty i czarnymi skórzanymi butami - lekko zadziornie i modnie.
W stylizacjach pojawia się wiele przykładów cinnamon ze złotymi dodatkami - to świetna para kolorystyczna na jesień.
Czy cinnamon jacket pasuje też do formalnych zestawów?
Zdecydowanie tak - cinnamon trench dobrze wygląda zestawiony z beżowym garniturem lub elegancką szarą sukienką. Kombinacja cynamon + kasztanowy brąz lub złoty akcent (torebka, biżuteria) sprawia, że stylizacja nabiera luksusowego charakteru.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze cinnamon jacket?
- Materiał - zamsz, miękka skóra ekologiczna, pikowana tkanina lub lekkie płótno - zależy od przeznaczenia i temperatur.
- Odcień - cynamonowy może być cieplejszy, bardziej czerwony, lub przygaszony.
- Fason - dopasowany trencz lub oversize bomber - wybierz fason, który pasuje do twojego stylu i sylwetki.
- Wykończenie - złote guziki, metaliczne suwaki lub kołnierz z futerkiem dodają charakteru.
Jeśli kupisz jesienną kurtkę dobrej jakości, w tym odcieniu okaże się ona nie tylko sezonowym klasykiem, ale ponadczasowym okryciem wierzchnim na lata. Cynamon zawsze będzie kojarzyć się z jesienią, naturą i stylem rustykalnym, dlatego inwestycja w dobrej jakości cinnamon jacket jak najbardziej ma sens.