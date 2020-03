Pandemia koronawirusa sprawiła, że wielu z nas żyje w lęku i ciągłym napięciu. A nie jest tajemnicą, że stres negatywnie wpływa m.in. na kondycję skóry. Jeśli nasza skóra jest podrażniona, pozbawiona blasku, a dodatkowym problemem są przebarwienia i wypryski, warto wypróbować maseczkę z kurkumy.

Skutecznie rozjaśni cerę, zlikwiduje przebarwienia i wyeliminuje niedoskonałości.

Przestrzegając zaleceń dotyczących społecznej izolacji, większość czasu spędzamy teraz w domach. To dobry moment na to, żeby zafundować sobie relaksujące rytuały, na które dotychczas brakowało nam czasu. Jeśli mamy w planach urządzenie domowego spa, nie zapomnijmy o nawilżającej maseczce do twarzy. Dermatolożka Marina Peredoa sugeruje, żeby dodać do niej kurkumy. Taka maseczka odświeży i uspokoi skórę, na którą fatalny wpływ ma stres.

Domowej roboty maseczka to prosty sposób nie tylko na to, by pozbyć się dokuczliwych problemów skórnych, ale też by mieć chwilę relaksu w domowym zaciszu. Jak przekonuje ekspertka, świetnym wyborem będzie maseczka na bazie kurkumy. Składnik ten wykorzystywany jest od wieków nie tylko w kuchni, ale i w kosmetyce. Jest ważnym elementem naturalnych kosmetyków oraz zabiegów upiększających.

Nic w tym dziwnego - kurkuma, prócz walorów smakowych i prozdrowotnych (niweluje problemy trawienne, wspiera pracę mózgu, obniża poziom cukru we krwi), korzystnie wpływa także na naszą skórę. Skutecznie ją rozjaśnia, likwiduje przebarwienia, koi podrażnienia i działa przeciwzapalnie. Może być orężem w walce z trądzikiem, egzemą, a nawet łuszczycą.

- Kurkuma to fantastyczny składnik. Często dodaję ją do koktajli, ale także do własnoręcznie przygotowywanej maseczki do twarzy. Receptury nauczyła mnie moja gosposia, która pochodzi z Trynidadu. W jej rodzinnych stronach kurkuma jest naturalnym lekarstwem na wszelkie skórne problemy. Kurkuma ma w istocie fantastyczne właściwości. Teraz, gdy dokucza nam stres i niepokój, warto uwzględnić ją w pielęgnacji - zdradza Peredo w rozmowie z "People".

Do sporządzenia maseczki potrzebujemy zaledwie trzech składników: sproszkowanej kurkumy, jogurtu naturalnego i miodu. Wystarczy, że wlejemy do naczynia cztery łyżki jogurtu i łyżeczkę miodu oraz wsypiemy pół łyżeczki kurkumy. Następnie musimy przez chwilę energicznie mieszać, by składniki się połączyły. W efekcie otrzymamy miksturę o uzdrawiających skórę właściwościach.

- Nałóż maseczkę na twarz, odczekaj 15-20 minut i spłucz obficie letnią wodą. Twoja skóra będzie emanować blaskiem i świeżością - zapewnia Peredo.