Co zrobić, by brwi ładnie się układały przez cały dzień?

Włoski, które starannie wyczesujesz rano, po kilku godzinach wywijają się w różne strony? Jest na to rada.

Zdjęcie Mydełko do stylizacji pomoże utrzymać brwi nienaruszone przez cały dzień /123RF/PICSEL

Pierwszym krokiem powinno być wzmocnienie włosków. Grubsze i sztywniejsze mniej będą się odkształcać po stylizacji.

Wcierka rycynowa to prosty i wciąż niezawodny sposób na pogrubienie włosków. Warto wieczorem szczoteczką do brwi lub opuszkiem palca wetrzeć we włoski olejek rycynowy. Zostawiamy go na całą noc i zmywamy dopiero rano.

Maska kokosowa: do odrobiny oleju kokosowego dodajemy 2-3 krople witaminy A i E. Mieszamy. Kładziemy na brwi na 30 minut. Taką maseczkę robimy codziennie, aż włoski się wzmocnią.

Mydełko do stylizacji: to specjalny kosmetyk z drogerii o gęstej konsystencji, który nakładamy na włoski grzebyczkiem do brwi lub suchą i czystą szczoteczką po maskarze (ok. 39 zł).

Zwykłe mydło: najlepiej, by było przezroczyste, nie białe. Pocieramy o nie szczoteczką po maskarze zwilżoną wodą i modelujemy włoski. Po wyschnięciu staną się sztywne i zachowają nadaną im linię na dłużej.

