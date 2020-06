Co zrobić, by makijaż prezentował się perfekcyjnie latem?

W trakcie pandemii makijaż zazwyczaj był noszony rzadziej. Niektóre kobiety odpoczynek od tzw. kosmetyków kolorowych może zachęcić do minimalizmu. Inne wręcz przeciwnie, może skłonić do większej odwagi i pomysłowości w kreowaniu swojego wizerunku. Ale najważniejsza i tak pozostaje właściwa pielęgnacja.

Zdjęcie Letni makijaż rządzi się swoimi prawami /pexels.com

- To, że odpoczęłyśmy od makijażu jest faktem, ale to, jak powrócimy, to już zupełnie inna historia. Niektóre kobiety zapewne go zminimalizują, inne zmodyfikują, a jeszcze inne bardziej zaszaleją. Mam całą masę koleżanek, klientek, znajomych kobiet, które przez ostatni czas - mając go więcej - po prostu wykorzystały go na to, aby przetestować nowe opcje. Dzięki temu, że zobaczyły się w nowym wydaniu - delikatniejszym, mocniejszym, po prostu innym niż zazwyczaj - przekonały się, że "nowe" - jest fajne lub nie"- zauważa Anna Galińska, ekspertka w dziedzinie makijażu.

Reklama

Dodaje jednak, że wiele kobiet wciąż boi się eksperymentować, obawiając się, że efekt może być gorszy niż nasza wersja sprawdzonego makijażu.

- Prawda jest taka, że makijaż jest zmywalny. Może być doskonałą zabawą. Może sprawić, że zobaczymy się w nowych wersjach, które nie zawsze muszą nam się spodobać, ale jeśli sprawią, że to, co zobaczymy w lustrze będzie wielkim "WOW" - odnajdziemy po prostu kolejny typ makijażu do noszenia. I to jest świetne, bo przecież najfajniejsze jest to, żeby każda z nas miała wybór i mogła zadecydować, z którą wersją makijażu ma dzisiaj ochotę się spotkać - zachęca.

Polskie gwiazdy, które zapomniały bielizny 1 / 13 W naszej galerii znajdziecie zdjęcia polskich aktorek, piosenkarek i celebrytek, które postanowiły zrezygnować z… bielizny, a konkretnie ze stanika. Część z nich zaliczyła wpadkę i stała się ofiarą zbyt mocnego flesza, inne z kolei celowo odsłoniły nieco więcej, by zapewnić sobie rozgłos. Źródło: Agencja FORUM udostępnij

Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na jaskrawy krzykliwy makijaż, sięgniemy po neonowe cienie do powiek, mocne rozświetlenie, czy naturalność w letnim makijażu - latem powinnyśmy koncentrować się na "lekkości" stosowanych kosmetyków Na szczęście dziś formuły podkładów pozwalają nam na uzyskanie pożądanego efektu, bez tzw. maski.

A jeśli zależy nam na bardziej pielęgnacyjnych formułach, możemy sięgnąć po kremy BB lub CC. Jednak jak zauważa Ania Galińska, przy doborze tych kosmetyków warto również zwracać uwagę na potrzeby naszej skóry.