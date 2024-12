Czerwony? Zapomnij. Oto najlepszy kolor na świąteczny manicure

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas pełen magii, rodzinnych spotkań i przyjęć. To również idealna okazja, aby zadbać o wyjątkowy manicure, który dopełni świąteczną stylizację. W tym okresie królują zarówno klasyczne wzory, jak i nowoczesne, odważne motywy. Czerwienie, złoto, brokat, a także subtelne zimowe akcenty. to tylko niektóre z propozycji na modne paznokcie.