​Czy istnieją skuteczne metody na to, aby pozbyć się rozstępów?

To pytanie przynajmniej raz w życiu zadała sobie w życiu niemal każda kobieta. Niemal, bo ze statystyk wynika, że blisko 90% kobiet zmaga się z rozstępami. Bliznami, które przybierają postać charakterystycznych pręg na skórze, a trudnością usunięcia dorównuje im tylko cellulit.

Zdjęcie Rozstępy są całkowicie bezpieczne, dlatego postrzegane są wyłącznie jako kwestia kosmetyczna /123RF/PICSEL

Rozstępy to obok cellulitu najwierniejsi towarzysze kobiet. Choć najlepszym rozwiązaniem byłoby bez wątpienia zaakceptowanie niedoskonałości, wiele kobiet dwoi się i troi, by raz na zawsze pozbyć się szpetnych pręg widniejących na skórze. Jest to tymczasem dość karkołomne zadanie.

Rozstępy są formą blizn, które początkowo mają kolor czerwony lub siny, a z biegiem lat stają się białe. Ich barwa może niekiedy całkowicie wtopić się w skórę, a one same wyróżniają się wówczas jedynie fakturą.

- Rozstępy powstają na skutek uszkodzeń włókien kolagenu i elastyny. Mogą być one wywołane przez nadmierne rozciąganie skóry np. w wyniku drastycznego przybrania na wadze, choćby podczas ciąży, lub schudnięcia. W grę mogą wchodzić również czynniki hormonalne, które mają znaczący wpływ na komórki fibroblastów w skórze właściwej. W efekcie warstwa kolagenu staje się coraz słabsza i bardziej podatna na uszkodzenia objawiające się nieestetycznymi liniami na skórze - wyjaśnia lekarz medycyny estetycznej dr David Jack.

Czy można zapobiec powstawaniu rozstępów? Przede wszystkim starajmy się utrzymywać pod kontrolą wagę, której wahania są jednym z głównych powodów powstawania tego rodzaju uszkodzeń skóry. Całe szczęście, nie są one groźne dla zdrowia.

- Rozstępy są całkowicie bezpieczne, dlatego postrzegane są wyłącznie jako kwestia kosmetyczna - wyjaśnia dermatolożka Anastasia Therianou. Warto jednak pamiętać, że mogą one być objawem zaburzeń na tle hormonalnym.

- Problemy z tarczycą, zaburzenia funkcjonowania nadnerczy oraz zespół policystycznych jajników predysponują do rozwoju rozstępów - ostrzega dr Jack.

Ekspert zaznacza, że nie istnieje niestety skuteczny sposób na całkowite pozbycie się istniejących rozstępów. Możemy jedynie, przy użyciu odpowiednich preparatów, do pewnego stopnia zmniejszyć ich widoczność.

- Niektóre badania wskazują na skuteczność kwasu hialuronowego oraz witaminy A. Ważne jest, by zacząć stosować zawierające je kosmetyki, gdy tylko zauważymy pojawiające się na skórze linie. Im szybciej zadziałamy, tym większa szansa na zredukowanie rozstępów - dodaje Therianou.

Wśród popularnych domowych sposobów na rozstępy, największą skutecznością wyróżnia się aplikowanie oleju kokosowego. Jego zbawienny wpływ na skórę został dobrze udokumentowany - pomaga w gojeniu się ran, zmniejsza widoczność blizn, znakomicie nawilża i zapobiega powstawaniu uszkodzeń skóry. Warto zatem włączyć go do codziennej pielęgnacji i smarować nim najbardziej narażone na rozstępy miejsca. Pomóc może także regularne wykonywanie peelingów. Aby przygotować złuszczający preparat, wystarczy zmieszać szklankę cukru z 1/2 szklanki oleju kokosowego lub migdałowego oraz łyżeczką soku z cytryny. Zabieg należy powtarzać przynajmniej dwa razy w tygodniu, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których pojawiają się rozstępy.