Dermatolodzy radzą, jak dbać o stopy jesienią

Skóra na stopach jest wrażliwa, a pory roku, podczas których chowamy je na wiele godzin w obuwiu, mogą szczególnie niekorzystnie odbić się na jej wyglądzie. Aby tak się nie stało, warto poznać sprawdzone sposoby ekspertów od pielęgnowania stóp i leczenia wszelkiego rodzaju dolegliwości dotykających tę część ciała.

Zdjęcie Odpowiednia pielęgnacja pięt jest ważna również jesienią i zimą /123RF/PICSEL

Popękana i wysuszona skóra na stopach to dość powszechne zjawisko, na które wpływa szereg czynników. Nie jest bez znaczenia między innymi także i pora roku. Szczególnie jesienią i zimą możemy dostrzec, że skóra na stopach jest znacznie przesuszona, łuszczy się i pęka.

"Pękające pięty pojawiają się, gdy dochodzi do przerwania bariery skórnej" - wyjaśnia w NBC News dermatolog Samer Jaber. "Może to być spowodowane stanem chorobowym, takim jak łuszczyca lub egzema, lub może wystąpić, gdy skóra jest bardzo sucha" - dodaje.

Wśród innych czynników wymienia również wiek. Skóra z wiekiem staje się bowiem cieńsza, mniej elastyczna. Nie bez znaczenia jest też i aura, która może sprzyjać pogorszeniu kondycji skóry na stopach, zwłaszcza przesuszeniu. Dlatego jesienią i zimą, kiedy stopy skrywamy pod ciepłym kocem i puchatymi skarpetkami, warto zadbać o ich właściwą pielęgnację.

"Największym błędem jest próba samodzielnego usunięcia złuszczającej się skóry, albo za pomocą narzędzi, co może prowadzić do infekcji, albo środków kosmetycznych, co może powodować jeszcze większe podrażnienia skóry" - ostrzega na łamach "Women's Health" podiatra Jennifer Tauber.

Nawet z pozoru tak mało inwazyjny zabieg, jak peeling, może okazać się drażniący, szczególnie jeśli nasza skóra jest wrażliwa.



"Większość peelingów do stóp wykorzystuje różne rodzaje kwasów, aby spowodować złuszczanie się górnych warstw skóry. Podczas gdy łagodny kwas u kogoś, kto nie ma wrażliwej skóry, może spełniać swoją funkcję, silniejsze stężenie kwasu lub użycie peelingu do stóp na wrażliwej skórze może powodować skutki uboczne, takie jak zaczerwienienie, ból i uszkodzenie skóry" - dodaje dermatolog dr Rajani Katta.