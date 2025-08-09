To dlatego skóra seniorów wygląda gorzej. Unikaj tych nawyków

Pomijanie regularnego nawilżania skóry

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez osoby starsze jest pomijanie codziennego nawilżania skóry. Wraz z wiekiem gruczoły łojowe produkują mniej sebum, a bariera hydrolipidowa staje się osłabiona. Skóra staje się przez to bardziej sucha, szorstka i podatna na mikrouszkodzenia. Regularne stosowanie kremów nawilżających i emolientów jest kluczowe w utrzymaniu jej elastyczności i miękkości. Niestety wielu seniorów ogranicza się do mycia twarzy wodą lub mydłem, nie kontynuując pielęgnacji żadnym preparatem nawilżającym. Brak tego kroku prowadzi do:

odwodnienia

łuszczenia się naskórka

uczucia ściągnięcia

zwiększenia ryzyka powstawania zmarszczek i podrażnień

W dojrzałym wieku warto sięgać po bogate formuły zawierające ceramidy, glicerynę, pantenol, mocznik lub naturalne oleje, które nie tylko nawilżają, ale też odbudowują warstwę ochronną skóry.

Zbyt agresywne oczyszczanie twarzy

Skóra seniorów jest cieńsza i bardziej wrażliwa, dlatego wymaga delikatnego oczyszczania. Niestety wciąż zdarza się, że osoby starsze używają silnych detergentów, tradycyjnych mydeł w kostce lub zbyt gorącej wody, co prowadzi do naruszenia naturalnej bariery ochronnej. Tego typu praktyki mogą wywołać uczucie suchości, pieczenia i zaczerwienienia, a przy dłuższym stosowaniu - nasilać stany zapalne i podrażnienia. Oczyszczanie skóry powinno być delikatne, a produkty dostosowane do wieku i typu cery. Najlepiej sprawdzają się łagodne emulsje, mleczka lub płyny micelarne, które nie naruszają równowagi hydrolipidowej. Ważne jest również, by nie pocierać skóry zbyt mocno podczas osuszania - zamiast tego warto delikatnie przyłożyć ręcznik i pozwolić wodzie wchłonąć się w tkaninę.

Brak ochrony przeciwsłonecznej

Wśród seniorów wciąż panuje przekonanie, że ochrona przeciwsłoneczna jest istotna jedynie w młodym wieku lub podczas wakacyjnych wyjazdów. Tymczasem promieniowanie UV jest jednym z głównych czynników, przyspieszających starzenie się skóry, niezależnie od wieku. Z wiekiem skóra staje się bardziej wrażliwa na działanie słońca, a jej naturalna zdolność do obrony przed promieniowaniem słabnie. Narażenie na UV może prowadzić do pogłębiania się zmarszczek, utraty elastyczności, przebarwień, a także zwiększa ryzyko rozwoju zmian nowotworowych. Stosowanie kremów z filtrem SPF, nawet w pochmurne dni, powinno być elementem codziennej rutyny pielęgnacyjnej osób starszych. Najlepiej wybierać preparaty przeznaczone do skóry wrażliwej i dojrzałej, które dodatkowo nawilżają i regenerują naskórek.

Stosowanie tych samych kosmetyków przez lata

Wielu seniorów przywiązuje się do jednego zestawu kosmetyków, z którego korzystali przez lata, niezależnie od zmieniających się potrzeb skóry. Tymczasem skóra dojrzała wymaga innego rodzaju pielęgnacji niż skóra młoda. Zmniejszona produkcja kolagenu, elastyny, lipidów oraz naturalnych nawilżaczy skóry wymaga stosowania kosmetyków bogatszych, bardziej odżywczych i dostosowanych do konkretnego wieku. Produkty odpowiednie dla trzydziestolatków mogą nie spełniać potrzeb cery siedemdziesięcioletniej.

Niektórzy przywiązują się do jednego zestawu kosmetyków, z którego korzystali przez lata 123RF/PICSEL

Należy zwracać uwagę na skład kosmetyków, ich konsystencję oraz funkcje - najlepsze będą te, które wspierają regenerację, odbudowują barierę ochronną i łagodzą stany zapalne. Dobór kosmetyków warto konsultować z dermatologiem lub kosmetologiem, którzy pomogą ocenić aktualne potrzeby skóry i dobrać odpowiednie preparaty.

Zaniedbywanie pielęgnacji ciała i szyi

W pielęgnacji skóry seniorzy często koncentrują się wyłącznie na twarzy, zapominając o szyi, dekolcie i reszcie ciała. Tymczasem te obszary starzeją się równie szybko, a czasem nawet szybciej niż twarz. Skóra na szyi i dekolcie jest cienka, ma mniej gruczołów łojowych i jest bardziej podatna na wiotczenie, przesuszenie i tworzenie się zmarszczek. Regularne nawilżanie i ochrona tych miejsc są równie istotne jak pielęgnacja twarzy. Ciało także wymaga uwagi - przesuszenie skóry na łydkach, ramionach czy plecach może prowadzić do pęknięć, swędzenia i infekcji. W dojrzałym wieku warto codziennie stosować balsamy lub mleczka nawilżające, zwłaszcza po kąpieli, gdy skóra najlepiej wchłania składniki odżywcze.

Niewystarczające nawodnienie organizmu

Jednym z mniej oczywistych, a bardzo istotnych błędów pielęgnacyjnych jest niedostateczne picie wody. Skóra odzwierciedla stan nawodnienia całego organizmu - jeśli ciało jest odwodnione, skóra staje się matowa, napięta i bardziej podatna na zmarszczki. Osoby starsze często nie odczuwają pragnienia tak intensywnie jak młodsze, co prowadzi do przewlekłego odwodnienia. Nawilżanie skóry od zewnątrz, choć istotne, nie zastąpi nawadniania od środka. Picie odpowiedniej ilości płynów każdego dnia wspiera elastyczność i gładkość skóry, pomaga usuwać toksyny i usprawnia pracę komórek. Najlepiej sprawdza się czysta woda, ale również ziołowe napary, słaba herbata czy woda z cytryną.

Bagatelizowanie problemów skórnych

W dojrzałym wieku wszelkie zmiany skórne powinny być traktowane poważnie. Niestety wielu seniorów ignoruje pojawiające się plamki, przesuszenia, nadmierne łuszczenie się lub niewielkie guzki, uważając je za naturalne oznaki starzenia. Choć w większości przypadków są to zmiany łagodne, niektóre z nich mogą wymagać konsultacji lekarskiej. Przebarwienia, znamiona, trudno gojące się rany czy silne swędzenie powinny być diagnozowane przez dermatologa. Wczesne rozpoznanie wielu schorzeń, takich jak nowotwory skóry, egzemy, grzybice czy atopowe zapalenie skóry, daje szansę na skuteczniejsze leczenie i poprawę jakości życia.

W dojrzałym wieku wszelkie zmiany skórne powinny być traktowane poważnie 123RF/PICSEL

Rezygnacja z masażu i aktywności fizycznej

Seniorzy często zapominają, że pielęgnacja skóry to nie tylko stosowanie kosmetyków, ale także stymulacja krążenia i dotlenienie komórek. Delikatny masaż twarzy, szyi i ciała wspomaga przepływ krwi, poprawia napięcie skóry i pomaga w lepszym wchłanianiu kosmetyków. Równie ważna jest regularna aktywność fizyczna, która wpływa na ogólną kondycję organizmu i skóry. Ćwiczenia wspierają detoksykację, dotlenienie tkanek i syntezę kolagenu, co bezpośrednio przekłada się na lepszy wygląd cery. Osoby starsze, które rezygnują z ruchu i aktywności, szybciej zauważają pogorszenie jędrności skóry, spadek energii i zmniejszoną odporność. Nawet codzienny spacer, rozciąganie czy łagodne ćwiczenia w domu mogą znacząco wpłynąć na wygląd i zdrowie skóry.

Zbyt rzadkie złuszczanie naskórka

Kolejnym błędem jest unikanie złuszczania martwego naskórka. W obawie przed podrażnieniem osoby starsze często całkowicie rezygnują z peelingów. Choć skóra dojrzała wymaga delikatności, potrzebuje również regularnego usuwania zrogowaciałych komórek, które blokują wchłanianie składników aktywnych i sprawiają, że cera wygląda na ziemistą. W dojrzałym wieku najlepiej sprawdzają się peelingi enzymatyczne, które nie ścierają mechanicznie skóry, lecz rozpuszczają martwe komórki. Dzięki regularnemu złuszczaniu skóra staje się gładsza, bardziej promienna i lepiej reaguje na działanie kremów oraz serum. To prosty, ale bardzo skuteczny sposób na poprawę wyglądu i kondycji cery.

"Polacy za granicą": Ma pod sobą ponad 500 pracowników. „Nietutejsza twarz pomaga” Polsat Play