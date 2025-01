Zatrzymywanie płynów w organizmie to prosta droga do powstawania obrzęków — również w okolicach oczu. Temu stanowi sprzyjają nie tylko zmiany hormonalne, ale też dieta bogata w sól, spożywanie alkoholu i nadmiar kofeiny. Mało różnorodny jadłospis, ubogi zwłaszcza w witaminę C, K oraz żelazo też ma w tym swój udział.