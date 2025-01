To trzy proste, domowe sposoby na ukrycie siwych pasm. Na tym jednak nie koniec. Aby zamaskować wspomniane kosmyki możesz też wykorzystać hennę. Naturalny roślinny barwnik nada im brunatnego lub ciemnobrązowego koloru. Na włosach utrzymuje się nawet do sześciu tygodni. Wystarczy, że wymieszasz ją z wodą do uzyskania jednolitej konsystencji. Tak przygotowaną mieszankę nałóż na włosy i owiń folią. Hennę należy trzymać na włosach dwie godziny. Po upływie określonego czasu należy ją zmyć z kosmyków czystą, chłodną wodą. Nie należy jej zmywać szamponem! Włosy należy płukać wodą do momentu, gdy będzie czysta. Po zabiegu nie należy nakładać na włosy odżywki i innych produktów przeznaczonych do stylizacji. Zobacz też: Jak pielęgnować siwe włosy? Kluczowy jeden zabieg