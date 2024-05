Jak przygotować SPA w domu?

Stres, życie w ciągłym biegu i liczne obowiązki sprawiają, że często zapominamy o tym, aby o siebie zadbać. W natłoku codziennych spraw warto jednak znaleźć chwilę na odprężenie i wyciszenie, za które podziękuje nam całe ciało. Trudno o lepsze miejsce do odpoczynku i zadbania o urodę niż SPA. Niestety, nie zawsze mamy czas lub środki, aby skorzystać z pobytu w takim miejscu, a może należymy do tych osób, które najlepiej odpoczywają w zaciszu własnego domu. Jednak bez względu na to czy w danym momencie nie możemy lub nie chcemy skorzystać z oferty gabinetu odnowy biologicznej, nie musimy rezygnować z relaksu, jaki on zapewnia i przygotować swoje domowe SPA.

Przede wszystkim zadbaj o odprężającą atmosferę. Wycisz telefon, przygaś światła, zapal ulubioną świecę lub wykorzystaj relaksujące właściwości naturalnych olejków eterycznych, których zapach uniesie się z ceramicznego kominka lub dyfuzora do aromaterapii. Całość niech dopełnią dźwięki jazzu, muzyki klasycznej lub odgłosy natury takie jak padający deszcz czy szum fal. Nie zapomnij też przygotować ulubionego napoju, czystych ręczników, maseczek i balsamów, których będziesz używać w trakcie oraz miękkiej piżamy lub szlafroka, które założysz później.

Relaksująca kąpiel

Na początku przygotuj ciepłą kąpiel, która rozluźni mięśnie i wprowadzi cię w stan błogiego relaksu. W drogeriach znajdziesz ogromny wybór płynów, olejków, pudrów i soli do kąpieli, które nie tylko pięknie pachną, ale i dzięki składnikom odżywczym nawilżą oraz wygładzą twoją skórę. Do kąpieli możesz też użyć własnoręcznie przygotowanej musującej kuli.

Jak zrobić kulę do kąpieli? Będziesz potrzebować jedynie kilku składników, których większość możesz mieć już w domu,

Składniki na kule do kąpieli:

1 szklanka sody oczyszczonej

½ szklanki kwasku cytrynowego

5-6 łyżek dowolnego oleju - może być to olej migdałowy, z pestek malin, awokado, oliwa lub olej kokosowy, sprawdzi się również masło shea lub kakaowe

woda lub hydrolat w butelce z atomizerem

miska

silikonowe foremki do robienia kul kąpielowych

Swoje kule kąpielowe możesz wzbogacić dowolnymi dodatkami takimi jak:

olejki eteryczne

suszone zioła i kwiaty (płatki róż, bławatka, lawendy, suszony rozmaryn)

orientalne przyprawy (cynamon, kurkuma, wanilia)

sól (np. morska lub Epsom)

glinki kosmetyczne

Sposób przygotowania kul do kąpieli:

Do miski wsyp suche składniki i dokładnie wymieszaj.

Do mieszanki dodawaj powoli olej (jeśli wybierzesz olej w postaci stałej wcześniej rozpuść go w kąpieli wodnej). Konsystencja masy powinna przypominać mokry piasek i zachowywać nadany jej w dłoniach kształt. Jeśli masa jest zbyt sucha i rozpada się, konieczne jest dodanie do niej odrobiny oleju lub spryskanie masy wodą lub hydrolatem. Dodanie płynu do masy, która składa się z sody i kwasku cytrynowego sprawi, że masa zacznie się pienić i syczeć. Dlatego należy ugniatać ją szybko, aby składniki dobrze się ze sobą połączyły, ale nie zdążyły wejść w reakcję. Kiedy masa będzie miała odpowiednią konsystencję, dodaj do niej wybrane przez siebie składniki - olejki eteryczne, przyprawy korzenne, suszone zioła i kwiaty i ponownie dokładnie i energicznie wymieszaj. Otrzymana masę należy przełożyć do obu połówek foremek, a następnie połączyć je ze sobą mocno dociskając. Gotowe kule wyjmij z foremki i pozostaw do wyschnięcia w suchym miejscu, najlepiej na kilkanaście godzin. Po tym czasie przechowuj je w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Odprężający prysznic

Brak wanny nie oznacza rezygnacji z domowego SPA. Ciepły prysznic równie dobrze rozluźni mięśnie, a użyte kosmetyki otulą cię pięknymi zapachami. Możesz wybrać jeden z wielu dostępnych w drogeriach żeli pod prysznic lub przygotować go własnoręcznie. Jak zrobić żel pod prysznic? Jego wykonanie nie zajmie ci dużo czasu. Musisz zaopatrzyć się w kilka składników.

Składnik na żel pod prysznic:

50 g płatków mydlanych

500 ml wody

ulubione olejki eteryczne

witamina E

Sposób przygotowania domowego żelu pod prysznic:

Zagotuj wodę, zdejmij ją z kuchenki, wsyp płatki mydlane i dokładnie wymieszaj. Mieszankę odstaw do ostygnięcia. Po przestudzeniu mieszanka powinna mieć konsystencję żelu. Jeśli jest zbyt gęsta dolej do niej odrobinę gorącej wody, a jeśli zbyt rzadka - całość podgrzej (uważaj, aby nie zagotować) i dodaj nieco płatków mydlanych. Na koniec dodaj wybrane dodatki - olejki eteryczne takie jak np. uspokajająca lawenda czy pobudzający olejek miętowy, witaminę E która odżywi skórę, zmieloną kawę dla efektu peelingującego.

Domowe spa - zadbaj o cerę i włosy

Podczas domowego SPA warto poświęcić chwilę naszej cerze. Przed kąpielą wykonaj staranny demakijaż, a relaksując się w wannie nałóż na twarz maseczkę np. popularne obecnie azjatyckie maseczki w płachcie, nasączone esencjami bogatymi w składniki aktywne.Również po wyjściu spod prysznica, kiedy pory naszej skory są otwarte przez ciepłą wodę, warto nałożyć na twarz odżywiającą maseczkę, której składniki łatwiej wnikną w naszą skórę, sprawiając że stanie się ona miękka i nawilżona.

Domowe SPA to również dobry czas na zadbanie o włosy i skórę głowy. Na skórę głowy nałóż przeznaczony do tego enzymatyczny peeling, który dokładnie ją oczyści z sebum, zanieczyszczeń i resztek kosmetyków. Do mycia użyj delikatnego szamponu, pamiętając aby zawsze myć włosy dwukrotnie. Następnie nałóż odżywiającą i wygładzającą maskę, którą pozostaw na włosach 15-30 minut, dzięki czemu będzie miała czas by zadziałać. Przed wysuszeniem nałóż na włosy olejek lub serum, które nie tylko zabezpieczą je przed ciepłym powietrzem suszarki, ale i wygładzą, zapewnią połysk i piękny zapach.

