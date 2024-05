Wydaje się, że skóra na naszych piętach jest mocna, gruba i niewiele rzeczy jest jej w stanie zaszkodzić. Tymczasem jest wręcz przeciwnie. Skóra pięt ma tendencję do nadmiernego rogowacenia, a dodatkowo pozbawiona jest gruczołów łojowych. To właśnie one odpowiedzialne są za wydzielanie ochronnego sebum, które jest jednym z elementów tworzących barierę hydrolipidową. Dzięki niej skóra zachowuje elastyczność, odpowiedni poziom nawilżenia oraz jest odporna na szkodliwe działanie czynników zewnętrznych. Jej brak na stopach powoduje, że są one bardziej podatne na wysychanie, utratę wody i powstawanie podrażnień. Te dwa główne czynniki połączone często z niewłaściwą lub niewystarczającą pielęgnacją sprawiają, że pękające pięty są dość powszechnym i częstym problemem.