Niebezpieczna piękność w ogrodzie. Nie wszyscy wiedzą, jak bardzo jest trująca

Opracowanie Joanna Leśniak

Nie wszystko złoto, co się świeci. Mimo że cis pospolity to bardzo dekoracyjna roślina, posiada swoje mroczniejsze oblicze. Z jednej strony zdobi ogrody przez cały rok, nawet w najmroźniejsze i śnieżne dni, a do tego świetnie nadaje się na żywopłot. Z drugiej – zawiera toksyczne substancje, którą są niebezpieczne dla ludzi i zwierząt. W swoim ogrodzie zachowaj szczególną ostrożność.