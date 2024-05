Akacja to na tyle wytrzymała roślina, że bez problemu radzi sobie na większości kontynentów. Nie przyjęła się jedynie w trudnych warunkach panujących na Antarktydzie. Pierwszych wzmianek o leczniczych właściwościach wypuszczanych przez roślinę kwiatów możemy odnaleźć już na kartach Biblii. Kwiaty akacji stosowano jako środek odtruwający, zwalczający stany zapalne, rozprawiający się z bólami brzucha, a także silnie uspokajający.

Warto mieć na uwadze, że kwiaty to jedyna część jadalna akacji. Pozostałe, czyli liście oraz kora, są trujące. Medycyna naturalna wykorzystuje dorodne kwiatostany do obniżana poziomu kwasu żołądkowego, wspomagania leczenia choroby wrzodowej czy łagodzenia dolegliwości układu pokarmowego. Kiedy zbierać kwiaty akacji? Roślina zakwita na przełomie maja i czerwca. To właśnie w tych miesiącach warto wybrać się na zbiory.